Schramberg-Waldmössingen - Das zukünftige Firmengebäude mit der 1115 Quadratmeter großen Produktionshalle liegt an der Ostküste der USA nahe der Hafenstadt Charleston im Bundesstaat South Carolina. "Momentan sind wir in der Gründungsphase und möchten unsere Betriebstätigkeiten im April aufnehmen", erklärte der geschäftsführende Gesellschafter Steffen Engeser im virtuellen Gespräch mit unserer Redaktion. Der Grund für die Investition ist der große Bedarf an Kabelkonfektionsprodukten der europäischen Kunden mit Auslandswerken in den USA.

Die Wahl fiel auf Charleston, weil einer der größten Frachthäfen nicht weit entfernt ist. "Durch eine Produktion vor Ort in den USA können wir unseren Partnern den Mehrwert von reduzierten Logistikkosten und höherer Lieferflexibilität bieten", erläuterte Engeser. Bisher dauerte ein Transport mit Container-Schiffen viele Wochen. Die Herausforderungen in der Startphase des neuen Standorts sieht Engeser in den Beschaffungszeiten von Grundmaterialien und dem Fertigungsequipment.

Aktuelle Geschäftslage und Ausblick

Auf die Frage nach der Geschäftsentwicklung und möglicher Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine antwortete Engeser: "Unsere Auftragslage ist aktuell sehr hoch. Wir sind mit vollen Auftragsbüchern in unseren Kernbereichen Kabelkonfektion und Herstellung von Aderendhülsen in das Jahr gestartet. Durch den Krieg in der Ukraine sind wir zwar nicht direkt beeinflusst, aber werden die Auswirkungen wohl trotzdem zu spüren bekommen."

In den vergangenen Jahren habe Engeser viele Kunden außerhalb der Automotive-Branche gewinnen können. "Das wird uns auch helfen, über die bevorstehenden Schwierigkeiten der großen Automobilhersteller aufgrund fehlender Kabelbäume beziehungsweise Bordnetze (große, komplexe Kabelbäume) aus der Ukraine hinweg zu kommen." Erste Anfragen hätten sein Unternehmen bereits erreicht, jedoch könnten die nötigen Kapazitäten nur mittel- oder langfristig aufgebaut werden. Engeser hofft auch auf eine baldige Beruhigung der Corona-Lage, damit die personellen Kapazitäten wieder wie geplant eingesetzt werden können. "Wir blicken trotzdem optimistisch, aber auch kritisch auf den weiteren Verlauf des Jahres", erklärte Engeser.

Automation am Standort Schramberg

Für die weitere Entwicklung seines Unternehmens sieht Engeser Chancen durch die Automation von Prozessen in der Fertigung und Logistik. "So haben wir Ende 2021 einen Roboterarbeitsplatz mit zwei Greifarmen in Betrieb genommen, um große Stückzahlen an Gehäusen mittels eines Lasers zu Beschriften", berichtete Engeser. Und im Bereich Lager und Logistik wurde ein weiteres Automatisierungsprojekt begonnen: Drei fahrerlose Transportsysteme werden in Zukunft SAP-gesteuert Teile im Lager und den Produktionsbereichen bewegen. "Die Systeme dienen der optimalen Materialversorgung an den Arbeitsplätzen nach dem Just-in-time-Prinzip: Die richtigen Teile zur richtigen Zeit am richtigen Ort."