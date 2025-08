Unternehmen in Schramberg-Sulgen

1 Clemens Maurer (links) und Tobias Maurer (rechts) mit den Betriebsjubilaren Ulrike Beil, Stefan Reichwein, Daniel Stammler, Detlef Meyer, Mario Heidrich und Abit Lahi Foto: Maurer Gruppe Die Maurer-Gruppe ehrte bei ihrem Sommerfest langjährige Mitarbeiter am Standort Schramberg-Sulgen.







Jährlich vor den Sommerferien bedankte sich die Geschäftsführung der Maurer-Gruppe im Rahmen eines Sommerfestes bei den Mitarbeitern am Standort Schramberg-Sulgen für den im zurückliegenden Betriebsjahr geleisteten Einsatz. In diesem Jahre hatte man sich dazu einen besonderen Ort ausgesucht: den Neubau in der Berthold-Leibinger-Straße 2.