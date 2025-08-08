Unternehmen in Schramberg: Diese Mitarbeiter ehrte die Firma Kaupp Ausbau und Fassade

Die Firma Kaupp Ausbau und Fassade aus Schramberg hat acht Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt.
Mit einer großen Portion Dankbarkeit und Anerkennung hat die Firma Kaupp Ausbau und Fassade acht Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt.„Diese Jubiläen stehen nicht nur für Verlässlichkeit und Kontinuität – sie stehen auch für Haltung, für gemeinsames Wachsen und für gelebte Verantwortung“, wird Geschäftsführer Joachim Kaupp in einer Mitteilung des Betriebs zitiert.