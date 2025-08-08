Unternehmen in Schramberg: Diese Mitarbeiter ehrte die Firma Kaupp Ausbau und Fassade

Die Firma Kaupp Ausbau und Fassade aus Schramberg hat acht Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt.

Mit einer großen Portion Dankbarkeit und Anerkennung hat die Firma Kaupp Ausbau und Fassade acht Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt.„Diese Jubiläen stehen nicht nur für Verlässlichkeit und Kontinuität – sie stehen auch für Haltung, für gemeinsames Wachsen und für gelebte Verantwortung“, wird Geschäftsführer Joachim Kaupp in einer Mitteilung des Betriebs zitiert.

Die feierliche Ehrung übernahm Geschäftsführer Benjamin Elter, der die Bedeutung jedes Einzelnen in einer persönlichen Ansprache würdigte: „Diese langjährigen Wegbegleiter sind weit mehr als Mitarbeitende – sie sind Säulen unseres Erfolgs.“

Die Geehrten

Geehrt wurden Yannick Hitzke (fünf Jahre Betriebszugehörigkeit), Tunjo Ivkic, Marco Hönig, Maximilian Günter (jeweils zehn Jahre), Jenny Paschke (15 Jahre), Georg Hütter (35 Jahre) und Markus Kaupp (40 Jahre).

Besonders hervorgehoben wurde Markus Kaupp, der seit vier Jahrzehnten mit seinem Fachwissen, seiner Integrität und seinem Engagement die Unternehmensentwicklung begleitet – und heute als zertifizierter DNK-Nachhaltigkeitsbeauftragter einen entscheidenden Beitrag zur strategischen Ausrichtung im Sinne von Qualität, Verantwortung und Zukunftsfähigkeit leistet.

„Was uns ausmacht, sind nicht nur Materialien oder Maschinen – es sind Menschen mit Haltung“, so Joachim Kaupp laut Mitteilung. „Unsere Jubilare stehen exemplarisch für das, was unser Unternehmen besonders und erfolgreich macht. Dafür sagen wir von Herzen: Danke.“