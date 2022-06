7 Ulrich Bauknecht bedankt sich bei Frau Ute für die Unterstützung. Foto: Riesterer

1896 hat Karl Bauknecht in der Oberndorfer Straße 51 eine Buchbinderei mit Papierwarenhandel gegründet. Nun hat die daraus entstandene Firmengruppe ihr 125-Jähriges Bestehen gefeiert – und dabei ging’s längst nicht mehr "nur" um Papier.















Schramberg - Und doch werden vom "legitimen Nachfolger des originären Geschäftsmodells", der Bauknecht Jetoffice GmbH, auch heute noch monatlich etwa 35 Tonnen Papier umgeschlagen, erfuhren die rund 120 Gäste in der "Szene 64" von Andy Väth, der durch den Abend führte. Deshalb sei "Jetoffice-Häuptling" Martin Mettmann "europaweit auch als Papierkönig des Schwarzwalds" bekannt – oder als "DJ So", sorgte er für die ersten Lacher eines entspannten Abends. In diese musikalische Rolle sollte Mettmann im Anschluss an den offiziellen Teil selbstverständlich noch schlüpfen.

Enkel erzählt vom Beginn

Väth ist seinerseits neben Martin Kuhner Geschäftsführer der Bauknecht Softfolio.pps GmbH, dem zweiten Unternehmen der Bauknecht-Gruppe. Er begrüßte neben seinem Team jenes von Jetoffice und jenes der Softfolio.edv GmbH, dem dritten im Bunde, um die Geschäftsführer Mario Schaplewski und Antonio Galluccio – dazuhin noch Freunde, Partner, Kunden, Jürgen Winter als Vertreter der Stadt sowie des Gemeinderats und natürlich die Familie Bauknecht.

Nach einem ersten musikalischen Zwischenspiel von Gitarrist Martin Schäfer und Sängerin Chioma Lisa Rabiej war es an dem Enkel des Firmengründers, Ulrich Bauknecht, zu erinnern, "wie alles begann". So habe Karl senior 1892 nach dem Buchbinder-Meister im November 1891 im Firmen-Stammhaus, der Oberndorfer Straße 51, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Ein Blick auf das Foto der hübschen, aber im Ausland weilenden Hausbesitzer-Tochter Luise Füchter ließ ihn einen "spontanen Brief" an sie schreiben, ob sie denn nicht zurückkommen und ihn heiraten wolle. "Und so kam das Gebäude in den Besitz der Familie Bauknecht", schloss er mit einem Augenzwinkern.

Handwerker und Geschäftsfrau

Der Firmengründer, erzählte sein Enkel, habe sich an die Warenknappheit nach dem ersten Weltkrieg erinnert. So habe er vor dem Zweiten alles auf der Bühne unter dem Boden versteckt – und war nach dem Krieg und der Währungsreform "sofort im Rennen". 1953 übernahmen Karl junior und Frau Dorothee das Geschäft, "er war der Handwerker, sie die impulsive Geschäftsfrau", so Bauknecht. Im Lauf der Jahre kamen – nach einigen Umbauten – Bücher und Spielwaren zu den Schreibwarenutensilien hinzu. Viele Werke des Bücherveredelungs-Meisters seien als kunstvolle Gemeinderatsprotokollfassungen in Rottweil oder Zeitungsfassungen in Schramberg erhalten.

"Alles fürs Büro"

1977 dann kam Bauknecht selbst – mit 23 Jahren – an die Firmenspitze. Sein Plan: Firma umkrempeln, es sollte "alles fürs Büro" geben. Das trieb er, auch mit Risiken und Verlusten, in einem Tempo voran, das seine drei Geschwister und Eltern nicht mittragen wollten. So wurde er Alleininhaber. "Ich nahm einen Bankkredit um 28 000 Mark auf und die Familie war raus." Mit dem Ziel vor Augen, "der Aldi im Bürogewerbe" zu werden, kam eine Phase des rasanten Wachstums. Filialen wurden eröffnet unter anderem in Villingen, Tuttlingen, Balingen und Freudenstadt. Zudem erfolgte der Umzug nach Sulgen, wo seitdem immer wieder gebaut oder erweitert wurde.

Einstieg in betriebswirtschaftliche Software

Die erste Herausforderung kam, als die Konkurrenz sich spezialisierte, beispielsweise nur noch Druckergeräte verkaufte, und so den Allsortimentler "überholte". Die Filialpolitik war im Vergleich zu kostenaufwändig. Und Bauknecht zeigte, das er auch vor radikalen Schritten nicht zurückschreckt: "Wir machten die Filialen dicht, zogen mit allem in einen riesen Neubau auf dem Sulgen, ich splittete die Firma in sechs Unternehmen, nahm meine sechs besten Mitarbeiter und setzte sie als Geschäftsführer ein", lautete seine Kurzfassung. Das fruchtete, es folgte "die nächste Explosion": 1983 beispielsweise war die Firmengruppe einer der ersten Vertreter des damaligen Firmenriesen IBM in Baden-Württemberg. Zudem erfolgte sukzessive der Einstieg in den Bereich der betriebswirtschaftlichen Software, wobei die Gruppe stets auch eigene Programme entwickelte und an den Markt brachte.

Die bekannten Leitz-Ordner, so Bauknecht, hätten im Lauf der Zeit zwei erwähnenswerte Änderungen in ihrer Form durchlaufen. Nicht aber so die EDV-Branche, in der es "immer richtig zur Sache gegangen" ist. Angesichts dieser Entwicklungen war man "immer auf der Flucht, uns zu verändern". Bauknecht dankte dafür einigen Weggefährten, allen voran seiner Frau Ute. "Sie hat bei meinen geschäftlichen Kapriolen immer die alleinerziehende Mutter spielen müssen und war dabei noch eine immer gute Beraterin, wenn es um Geschmack und das nötige Feingefühl ging", dankte er ihr mit einem Blumenstrauß.

Kooperation mit Sage Group

Andy Väth und Martin Kuhner gingen in der Folge launisch auf die Meilensteine sowie Entwicklungen des EDV-Bereichs der Firmengruppe ein, die – grob – in diesem heutigen Status gemündet ist: Die Softfolio.edv ist Spezialist unter anderem für Netzwerk- und Bürotechnik, Cloud-Lösungen und Software für Anwaltskanzleien, Softfolio.pps ist Vertreiber und Entwickler von Unternehmens-Managementsoftware zur Planung, Steuerung und Verwaltung von Personal sowie Ressourcen. Erwähnenswert ist hierbei die Kooperation mit der britischen Sage Group.

Kuhner erwähnte eines der "Großprojekte" um das Jahr 2000, die "Neu-Installation eines OSC-Netzwerks mit 100 Clients für Alpirsbacher Klosterbräu. Das war ein schöner Kunde. Ich war immer wieder dort." Um den jungen Kollegen ihre damalige Arbeit näherzubringen, warfen er und Väth Bilder an die Wand, wie Programmiersoftware zu früheren Zeiten aussah, erzählten die ein oder andere Messe-Anekdote, blickten auf die Scherereien mit einer anderen, etwas bekannteren Firma namens Bauknecht zurück – und sprachen von den großen Herausforderungen der EDV-Branche, wie dem "Millennium-Bug" oder der Umstellung auf den Euro.

Von Buchbinderei zu hoch technisiertem Unternehmen

"Tempora mutantur – die Zeiten wandeln sich", erinnerte Jürgen Winter, dass solche Firmenjubiläen den Wandel "wie ein Brennglas vor Augen führen" – stets verbunden mit Faszination und etwas Wehmut. In diesem Fall der Wandel einer Buchbinderei zu einem "hoch technisierten, weit überregional agierenden Firmenkomplex, der höchst erfolgreich die Digitalisierung von Geschäftsprozessen betreibt".

"Wandel.Aktiv.Gestalten" sei der Slogan, "den ihr euch selbst gegeben habt". Es sei aber mehr, es stehe für das Handeln aus voller Überzeugung, dass Wandel eine Chance für Weiterentwicklung darstellt. Das habe die Gruppe, vor allem eben in Person von Ulrich Bauknecht, in ihrer von stetem Wandel gekennzeichneten Branche mehrfach erfolgreich umgesetzt.

Bauknecht habe, unterstützt durch die inzwischen mehr als 100 Mitarbeiter die Firma auf ein Niveau gehoben, auf die die Gruppe stolz sein könne. Dass ein Unternehmen in den eigenen Grenzen für aktive Zukunftsgestaltung stehe, darauf könne auch die Stadt Schramberg stolz sein, wünschte Winter abschließend alles Gute für die nächsten 125 Jahre.

