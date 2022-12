1 Baufahrzeuge und Warnbaken zeigen: Bei Vega ist einiges im Gange. Foto: Unternehmen/Sum

Schiltach - Mehrere Wochen lang war die Straße halbseitig gesperrt und auch weiterhin sind Baustellenfahrzeuge zu sehen. Aber was wird dort gemacht? "Eigentlich haben wir dort zwei Baustellen", erklärt Edgar Schillinger, Leiter des Gebäudemanagements bei Vega in einer Unternehmensmitteilung. Zum einen laufen die Vorbereitungsmaßnahmen für den Bau eines neuen Empfangsgebäudes. Außerdem investiert der Hersteller von Messgeräten für Füllstand, Grenzstand und Druck in den Hochwasserschutz.

Wasser wird unterirdisch in die Kinzig geleitet

Die Arbeiten für das neue Empfangsgebäude sollen im Januar starten. Die nötige Infrastruktur wie Sprinkler und Wärmeleitungen wurden bereits verlegt. In Sachen Hochwasserschutz wird die Entwässerung des Parkdecks, das in Richtung Tunnel steht, ausgeweitet. Auch ein links neben dem Parkdeck verlaufendes Bächlein wird künftig berücksichtigt. Dort fließt im Normalfall nur wenig Wasser. Damit das Bächlein auch bei Starkregen und extremem Hochwasser nicht zur Gefahr werden kann, wird das Wasser künftig gemeinsam mit jenem vom Parkdeck unter dem Firmengebäude hindurch in die Kinzig geleitet. Zudem ist ein Vorhaltebecken für die Trennung von Regenwasser und Schmutzwasser, das separat abgeleitet wird, geplant.

Arbeiten gehen im April weiter

Die Hälfte des Weges ist geschafft, die Entwässerungsleitungen vom Firmengebäude bis zur Straße sind verlegt. "Ab April geht es mit den Anschlussarbeiten weiter. Dann werden die Leitungen von der Straße bis zum Parkdeck verlegt", blickt Schillinger in die nahe Zukunft. Auch dafür müssten die Straße wieder halbseitig gesperrt, zudem Geh- und Radweg verlegt werden. Rund zwei Monate werde die Maßnahme in Anspruch nehmen, rechnet Schillinger und hofft weiterhin auf das Verständnis der Verkehrsteilnehmer, heißt es abschließend..

Info: Das Unternehmen

Die Vega Grieshaber KG wurde 1959 gegründet und entwickelt innovative Füllstand- und Druckmesstechnik. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Schiltach zählt weltweit mehr als 2000 Mitarbeiter, rund die Hälfte davon ist in Schiltach tätig. Vega ist mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern in mehr als 80 Ländern der Welt erfolgreich am Markt.