Unternehmen in Rottweil: Warum das neue Gewerbegebiet heikel ist

Kann dort, wo ein JVA-Bau scheiterte, ein neues Gewerbegebiet entstehen? Rottweil will bei dem Thema vorwärts kommen, doch es gibt Herausforderungen.
Rottweil braucht Bau- und Erweiterungsflächen für Unternehmen. Der Platz in den bestehenden Gewerbegebieten Berner Feld, Saline und im Interkommunalen Gewerbegebiet INKOM ist rar. Im Blick hat die Verwaltung das Gewann Buck, nahe der Saline und nahe des Stallbergs, wo einst wegen der Beschaffenheit des Untergrunds der geplante Bau des Großgefängnisses geplatzt war.