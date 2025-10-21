Unternehmen in Rosenfeld: Blickle Räder + Rollen ehrt neun Jubilare

Bei der diesjährigen Jubilarfeier ehrte das Unternehmen neun Mitarbeitende, die seit vielen Jahren zum Wachstum und zur Stärke der Blickle-Gruppe beitragen.

In feierlichem Rahmen begrüßte die Blickle Geschäftsleitung die Jubilare gemeinsam mit ihren Partnerinnen und Partnern im Betriebsrestaurant „S’RÄDLE“. Bei einem festlichen Abendessen blickte man gemeinsam auf die vergangenen Jahrzehnte zurück – auf berufliche Erfolge, persönliche Erinnerungen und die Entwicklung eines Unternehmens, das sich in dieser Zeit zum weltweit führenden Hersteller von Rädern und Rollen entwickelt hat.

Geschäftsführer Reinhold Blickle betonte in seiner Ansprache die besondere Bedeutung der langjährigen Mitarbeitenden: „Menschen, die sich über Jahrzehnte hinweg für die Firma einsetzen, Verantwortung übernehmen und Entwicklungen mittragen sind das Herzstück eines Familienunternehmens. Ihre Erfahrung, ihre Zuverlässigkeit und ihr Einsatz sind ein unschätzbarer Beitrag zu unserem gemeinsamen Erfolg.“

Von einer kleinen Werkstatt zu einer internationalen Unternehmensgruppe

Er erinnerte daran, dass Blickle seit seiner Gründung 1953 kontinuierlich gewachsen ist – von einer kleinen Werkstatt in der Rosenfelder Altstadt zu einer international agierenden Unternehmensgruppe mit heute über 1350 Mitarbeitenden weltweit. „Dieses Wachstum ist kein Zufall“, so Blickle weiter. „Es ist das Ergebnis von Qualität, Innovationskraft – und vor allem von Mitarbeitenden, die über viele Jahre hinweg mit Leidenschaft und Identifikation Teil der Blickle-Familie sind.“

Als Zeichen der Anerkennung erhielten die Jubilare eine Ehrenurkunde der IHK sowie ein Präsent der Geschäftsleitung. Bernd Mocker erhielt außerdem eine Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg für seine 40-jährige Betriebszugehörigkeit.

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Irene Allerborn-Wagner, Beate Blankenhorn, Andrei Hauzel, Michael Pätzold, Elvira Schmidt, Sabine Senn, Vladimir Tissen und Volker Weil geehrt. Bei anregenden Gesprächen klang die Feier in geselliger Atmosphäre aus – ein Ausdruck der besonderen Unternehmenskultur, die bei Blickle seit jeher gepflegt wird.

Das Familienunternehmen Blickle wurde 1953 gegründet und ist der weltweit führende Hersteller von Rädern und Rollen. Das Standard Produktportfolio umfasst über 30 000 Räder-, Lenk- und Bockrollentypen im Tragfähigkeitsbereich von 25 bis 50 000 Kilogramm. Darüber hinaus sind zahlreiche System- und Sonderlösungen bis 170 Tonnen verfügbar, die gemeinsam mit Kunden individuell entwickelt werden.

Am Stammsitz in Rosenfeld arbeiten über 950 der weltweit mehr als 1350 Mitarbeitenden der Unternehmensgruppe. Neben dem Stammsitz in Rosenfeld unterhält Blickle 23 Vertriebsgesellschaften in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Australien und exportiert seine Produkte in über 120 Länder weltweit.