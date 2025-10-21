Unternehmen in Rosenfeld: Blickle Räder + Rollen ehrt neun Jubilare

Bei der diesjährigen Jubilarfeier ehrte das Unternehmen neun Mitarbeitende, die seit vielen Jahren zum Wachstum und zur Stärke der Blickle-Gruppe beitragen.
In feierlichem Rahmen begrüßte die Blickle Geschäftsleitung die Jubilare gemeinsam mit ihren Partnerinnen und Partnern im Betriebsrestaurant „S’RÄDLE“. Bei einem festlichen Abendessen blickte man gemeinsam auf die vergangenen Jahrzehnte zurück – auf berufliche Erfolge, persönliche Erinnerungen und die Entwicklung eines Unternehmens, das sich in dieser Zeit zum weltweit führenden Hersteller von Rädern und Rollen entwickelt hat.