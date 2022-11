Unternehmen in Oberndorf

1 Matthias Krauss (links) übergibt zum 1. Januar 2023 den Vorstandsvorsitz der Mafell AG an Thorsten Bühl (Mitte). Dieser führt das Unternehmen zusammen mit Rigo Züfle (rechts). Foto: Michael Haller

Beim Oberndorfer Unternehmen Mafell steht ein Wechsel an. Matthias Krauss übergibt nach 22 Jahren als Vorstandsvorsitzender zum Jahreswechsel den Stab an Thorsten Bühl.















Link kopiert

Oberndorf - "Ich freue mich sehr, dass Thorsten Bühl diese spannende Aufgabe übernimmt", sagt Matthias Krauss zu dem lange geplanten Schritt. Thorsten Bühl wird die Mafell AG ab dem 1. Januar gemeinsam mit Rigo Züfle führen, der dem Vorstand seit Januar 2013 angehört. Das Unternehmen gibt den Wechsel nun in einer Pressemitteilung bekannt.

In führenden Funktionen tätig

Thorsten Bühl war elf Jahre in führenden Funktionen bei Rothenberger Werkzeuge GmbH (Kelkheim), tätig. Zuvor war er in Führungsfunktionen bei Hilti in Deutschland und Polen beschäftigt.

Das Unternehmen und die Marke sei hervorragend aufgestellt, um die gegenwärtigen Herausforderungen zu meistern, sagt Bühl. Er freue sich darauf, die Mafell AG zu führen und die Mitarbeiter auf einen gemeinsamen Weg mitzunehmen, erklärt der zukünftige Vorstandsvorsitzende.

Hans-Joachim Bender, Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens, ist von den Fähigkeiten des Nachfolgers überzeugt. Bühl sei aufgrund seiner früheren Tätigkeiten nah am Handwerk und ein Kenner der Strukturen des Handels und des Marktes für Elektrowerkzeuge.

Krauss seit Januar 2001 im Vorstand

Matthias Krauss begleitet den Stabwechsel an seinen Nachfolger in einer dreimonatigen gemeinsamen Einarbeitungsphase. Er schätzt an Bühl die Fähigkeit, Menschen zu begeistern, zu führen und mitzunehmen, heißt es weiter in der Mitteilung.

Krauss hat den Vorstandsvorsitz im Januar 2001 übernommen und den Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgeprägt. Unter seiner Führung sei es gelungen, sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich und zukunftsorientiert zu positionieren, so das Unternehmen.

Unter Krauss wurde Exeron ausgebaut und an den neuen Standort in Oberndorf verlagert, Middex Electronic integriert und zuletzt die Sägeketten-Firma Utensilegno (Italien) übernommen.

In Verbänden und Beiräten tätig

Neben seiner Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender hat Krauss in verschiedenen Verbänden und Beiräten Funktionen und Verantwortung übernommen. So hat er die European Power Tools Association (EPTA) von 2008 bis 2016 als Präsident geführt. Seit 2017 ist er dessen Vizepräsident. Zugleich ist er Mitglied im Vorstand des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) und Vorsitzender des ZVEI-Fachverbandes Elektrowerkzeuge.

Die Mafell AG ist Hersteller von Zimmereimaschinen und Elektrowerkzeugen für das Holzhandwerk. Seit nahezu 90 Jahren ist das Unternehmen im Eigentum der Familie Mey.