Beim Waffenhersteller sind die Bagger angerückt. Was hat es mit den Arbeiten auf sich?

Neben dem Haupteingang zum Werksgelände sind die Arbeiten in vollem Gange. Heckler & Koch erweitert derzeit sein Logistikzentrum, teilt das Unternehmen auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Diese Erweiterung ist notwendig, da im jetzigen Kommissionier- und Verpackungsbereich zu wenig Platz vorhanden ist“, heißt es in der Stellungnahme.

Die Arbeiten sollen im dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein. Die Kosten hierfür liegen im unteren einstelligen Millionenbereich. Unweit des Exeron-Gebäudes sind ebenfalls Bagger zugange. Dabei handle es sich aber lediglich um Erdarbeiten im Rahmen der Logistikzentrum-Erweiterung.

Nächste Maßnahme in 2024

Dennoch wird dies nicht die einzige Baumaßnahme bleiben, die in naher Zukunft angegangen wird. „Im Jahr 2024 wird Heckler & Koch den Bau eines Kunden- und Schießzentrums angehen. Dies ist notwendig zur Erweiterung und Erneuerung bestehender Produktionsbereiche“, so ein Unternehmenssprecher. Bei diesem Projekt befinde man sich noch in der Detail-Abstimmung mit den Bauträgern.

Bereits im vergangenen Dezember teilte das Unternehmen mit, in den kommenden Jahren einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in seinen Standort zu investieren, unter anderem für die Erzeugung erneuerbarer Energien.