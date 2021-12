Positive Prognosen fürs neue Jahr in puncto Kurzarbeit

Unternehmen in Oberndorf

1 Beim Sportwaffenhersteller Feinwerkbau soll die Kurzarbeit voraussichtlich ab Januar ein Ende haben. Foto: Reimer

Im April 2020 hielt in vielen Unternehmen die Kurzarbeit Einzug. Mittlerweile wurde die Kurzarbeitergeldverordnung erneut verlängert und gilt voraussichtlich bis Ende März 2022. Wie sieht es diesbezüglich in Oberndorf aus?















Oberndorf - Für viele Angestellte war sie seit letztem Jahr ein Novum, das schnell zum Alltag wurde: Die Kurzarbeit. Viele Firmen konnten ihr mittlerweile wieder ein Ende setzten, doch in Zeiten von Lieferengpässen in der Wirtschaft und andauernder Pandemie-Lage steht sie für manche immer noch oder erneut im Raum. In den Oberndorfer Betrieben ist die Situation durchwachsen – mit positiver Prognose.