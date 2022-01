2 Ehrung langjähriger Mitarbeiter (von links): Heiko Jerger, Konstantin Weißbecker (zehn Jahre), Frank Anschütz (zehn Jahre). Jörg Stockburger (zehn Jahre), Christian Hug (25 Jahre), Armin Romer (20 Jahre), Krystian Olszar (zehn Jahre), Christopher Winterhalter (zehn Jahre), Armin Willmann (40 Jahre) und Ralph Jerger. Foto: Bantle

Auf ein schwieriges Jahr, das von der Pandemie geprägt war, blickt die Niedereschacher Firma Jerger zurück. Doch gerade auch Dank des Engagements der Mitarbeiter gelang es, die Herausforderungen zu meistern.















Link kopiert

Niedereschach - Die beiden Firmenchefs, Ralph und Heiko Jerger, gaben einen Rück- und Ausblick auf das abgelaufene und das kommende Geschäftsjahr mit all seinen der Pandemie geschuldeten Unwägbarkeiten.

Demnach war 2021 zwar anstrengend, aber letztendlich erfolgreich für die Firma. Die Anzahl der Kunden und der Umsatz seien gestiegen. Ralph und Heiko Jerger zeigten sich stolz auf das Erreichte und vor allem auf alle Mitarbeiter.

Zuversichtlicher Blick nach vorne

Auch 2022, so die beiden Geschäftsführer zuversichtlich, werde wieder Herausforderungen bringen, die man jedoch gemeinsam meistern könne. Die Produktionskapazitäten sollen nochmals erhöht werden, damit langfristig alle Kunden im Inland und im internationalen Ausland optimal beliefert werden können. "Die gestiegenen Rohmaterialpreise werden uns weiterhin beschäftigen. Auch die Versorgung mit Rohmaterial steht nach wie vor im Fokus", so Ralph und Heiko Jerger.

Die Firma Joh. Nep. Jerger mit ihren rund 140 Mitarbeitern ist nicht nur eines der größten, sondern auch der ältesten Unternehmen in Niedereschach. Gegründet wurde das Unternehmen von Johann Nepomuk Jerger, dem Bruder des Niedereschacher Ehrenbürgers Adolf Jerger und einst Gründer der Jerger Uhrenfabrik. Unter einfachsten Bedingungen startete Johann Nepomuk Jerger seine unternehmerische Laufbahn in der Rottweiler Straße in einem ausgebauten Ökonomieteil mit der Produktion von Teilen für die Uhrenindustrie und die Elektroindustrie.

Bodenständig und mit Weitsicht

Nachdem Johann Nepomuks Sohn Alfons Jerger das Unternehmen übernommen hatte, musste dieser es durch die schwere Zeit der Wirtschaftskrise und des Zweiten Weltkriegs führen. Die Folgen des Krieges sowie die Demontage nach dem Krieg waren ein herber Rückschlag in der Entwicklung, mit der das Unternehmen lange zu kämpfen hatte. Anfang der 1960er-Jahre hat Günter Jerger die Verantwortung übernommen. Immer bodenständig, unternehmerisch, weitsichtig und wohlüberlegt handelnd, erkannte Günter Jerger schnell, dass die Zukunft in modernen Fertigungstechnologien liegt. So folgte er dem Trend zur Automatisierung, verabschiedete sich von den sogenannten Einspindel-Drehautomaten und investierte in vollautomatische Rundtaktmaschinen. Sein Unternehmergeist legte den Grundstein für eine rasante Entwicklung. Die Unabhängigkeit von der Uhrenindustrie bewahrte das Unternehmen damals vor dem Sog in den Abgrund. Gleichzeitig erkannte Günter Jerger das Potenzial einer neuen Fertigungsart. Mit jeder weiteren in Betrieb genommenen Maschine wurde der Platz an der Rottweiler Straße enger. Vor diesem Hintergrund war Ende der 1980er-Jahre klar, dass der Standort direkt an einer viel befahrenen Durchgangsstraße, umgeben von Wohnhäusern und mit Hanglage nicht mehr zukunftsfähig war. Die Entscheidung zum Umzug ins neue Gewerbegebiet fiel Günter Jerger leicht im Wissen, dass seine Söhne, Ralph und Heiko Jerger, früh Interesse bekundeten, die Unternehmensnachfolge antreten zu wollen. Der Unternehmer und Familienmensch Günter Jerger brachte nicht nur die Firma kontinuierlich voran, sondern baute auch seine beiden Söhne Zug um Zug als seine Nachfolger auf und nahm sie immer mehr in die Verantwortung.

1990 Neubau am heutigen Standort bezogen

1990 wurde der Neubau am heutigen Standort in der Wilhelm-Jerger-Straße im Gewerbegebiet bezogen. Es war die Zeit, in der Ralph und Heiko Jerger immer mehr in die Abläufe des Unternehmens integriert und Schritt für Schritt an die Verantwortung herangeführt wurden. Heiko Jerger absolvierte die technische Laufbahn, während der jüngere Bruder Ralph sich auf die betriebswirtschaftliche Ausbildung konzentrierte.

Mit dem Umzug ins Gewerbegebiet war die Grundvoraussetzung für einen voll automatisierten Dreischichtbetrieb erfüllt. 2007 folgte die Inbetriebnahme des Logistikzentrums mit Hochregallager mit 3000 Stellplätzen. 2011 wagte die Familie einen weiteren Schritt. Viele Kunden benötigen neben Stahl- auch Kunststoffteile, in separater Funktionsweise oder in Verbindung mit einer Baugruppe. Auch wurde das eine oder andere Stahlteil durch Kunststoffteile ersetzt. Diese Erfahrung war Auslöser, sich mit dem Thema Kunststoffspritzguss näher zu beschäftigen. 2016 bekam die Firma durch eine Firmenübernahme in dieser Branche eine solide Eigenständigkeit.

Statt wie geplant im Jahr 2020 im großen Stil das 100-jährige Bestehen feiern zu können, musste das Traditionsunternehmen im Jubiläumsjahr mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie kämpfen. Im Gefolge der Pandemie brachen im April 2020 die Aufträge schlagartig ein. Kurzarbeit musste eingeführt werden, so konnten betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden. Diese wirtschaftliche Flaute war aber nur von kurzer Dauer. Die Auftragslage ist wieder stabil, dafür kämpft man jetzt mit gestiegenen Rohmaterialpreisen und der weithin bekannten Rohmaterialknappheit.

Einen breiten Raum nahmen bei der Betriebsversammlung unter Beachtung der Corona-Auflagen die Ehrungen und Verabschiedungen ein. Heiko und Ralph Jerger waren voll des Lobes für ihre Mitarbeiter und dankbar für deren Engagement.