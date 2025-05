Im Rahmen eines Frauennetzwerktreffens waren zehn Studentinnen bei Arburg in Loßburg zu Gast, um mehr über das Unternehmen und über die technischen Berufe bei Arburg zu erfahren. Das berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Eine Podiumsdiskussion bildete den Abschluss der vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) organisierten Exkursion.

Arburg ist eines von deutschlandweit sieben Mitgliedsunternehmen des VDMA, die bei der aktuellen Exkursionsreihe Einblicke in die Berufspraxis geben, heißt es in der Mitteilung.

„Uns ist wichtig, dass die Studierenden in unserer Branche bleiben und möglichst früh positive Kontakte knüpfen. Kompetente Frauen ziehen weitere Frauen ins Unternehmen. Solche tiefen Einblicke und die Kommunikation auf Augenhöhe wie hier ist genau das, was wir mit unserer neuen Veranstaltungsreihe erreichen wollen“, freute sich Franziska Seimys, Referentin für Bildungspolitik beim VDMA, die die Exkursion begleitete.

Podiumsdiskussion mit Expertinnen

Nach dem Rundgang erarbeiteten die Teilnehmerinnen Fragen zu Themen wie Maschine, Nachhaltigkeit, Arbeitgeber und Frauennetzwerk, die im Rahmen einer Podiumsdiskussion von den Expertinnen beantwortet wurden. Sie erläuterten, wie Robot-Systeme den Spritzgießprozess automatisieren und die Arburg-Maschinen dabei in komplette Fertigungszellen integriert werden.

Beim Thema Nachhaltigkeit ging es um die zunehmende Bedeutung sozialer Aspekte wie Gleichberechtigung, Ergonomie und Inklusion.

Die vom VDMA organisierte Exkursionsreihe findet von April bis September statt. Abschluss ist die Kunststoff-Weltleitmesse K 2025 in Düsseldorf, wo sich alle Studentinnen wiedertreffen und an einem VDMA-Rahmenprogramm teilnehmen, heißt es.

Sonderschau im Oktober

Im Rahmen der Sonderschau „Plastics Shape the Future“ wird es dort am 12. Oktober unter dem Titel „Women in Plastics“ zudem erstmals ein Event für die Frauen der Branche geben, organisiert von Plastics Europe Deutschland. Von Arburg wird Sustainability Managerin Samira Uharek einen Vortrag zum Thema „Design for Recycling“ halten.