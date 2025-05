Die Gewinner der Arburg Newcomer-Preise 2025 wurden ausgezeichnet. Mit diesem Wettbewerb fördert das Unternehmen junge Talente in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) aus den Kooperationsschulen der Region, heißt es in einer Pressemitteilung von Arburg.

„Bei der Auswahl der Preisträger berücksichtigt das Gremium mehrere Bereiche“, erklärt Ausbilder Marius Singer. „Neben der Begabung in den MINT-Fächern zählen auch Projekte sowie besonderes schulisches und außerschulisches Engagement.“ In diesem Jahr gingen zwei Newcomer-Preise an Gymnasiasten und vier an Realschüler.

Lesen Sie auch

Himmelsliege für Schulhof

Nishant Bhalla (Kepler-Gymnasium Freudenstadt) wurde ausgezeichnet, da er das VDI-Schülerforum gewonnen, eine Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl an seiner Schule organisiert und zudem Elitekurse in Chemie und Mathematik an Universität Stuttgart besucht hat.

Marian Dieringer (Realschule Oberes Kinzigtal), der gerne praktisch mit Holz arbeitet, hat unter anderem eine Himmelsliege für den Schulhof gebaut. Nils Eckert (Progymnasium Alpirsbach) ist in der Robotik-AG seiner Schule aktiv und nimmt an entsprechenden Wettbewerben teil. Henry Hermann (Gemeinschaftsschule Loßburg) hat für seine Schule eine Bestell-App für Mittagessen programmiert und war Teilnehmer beim Wettbewerb für Zivilcourage.

Technisches Hilfsgerät für sehbehinderte Kinder

Anika Püllen (Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt) hat ein technisches Hilfsgerät für sehbehinderte Kinder entwickelt und ist bei bundesweiten IT-Wettbewerben am Start. Tom Smetoch (Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal) ist leidenschaftlicher „Schrauber“ und baut aktuell ein Gokart.