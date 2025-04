1 Die alte und neue RIDI-Führungsriege: Benjamin Rudolf (rechts) hat zum 1. Januar 2025 die Aufgaben von Dietmar Zembrot (links) übernommen und bildet zusammen mit Manfred Diez die RIDI-Geschäftsführung. Foto: Ridi

Benjamin Rudolf ist neuer Chief Technology Officer (CTO) beim Leuchtenhersteller RIDI mit Sitz im schwäbischen Jungingen.









Er hat zum 1. Januar 2025 die Aufgaben von Dietmar Zembrot übernommen, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Der 35-jährige Maschinenbauingenieur und MBA of Management and Production ist seit über drei Jahren bei RIDI tätig und konnte sich intensiv mit den Strukturen und Herausforderungen des Unternehmens vertraut machen.