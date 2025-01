Unternehmen in Horb: Alphartis passt Führungsstruktur an

Erfolgreiche Horber Diese Matheaufgabe mussten Schüler für den Bundeswettbewerb lösen

Am Horber Martin-Gerbert-Gymnasium (MGG) freut man sich, dass man mit Dennis Chen und Nico Götz gleich zwei Schüler in den eigenen Reihen hat, die beim Bundeswettbewerbs Mathematik in der zweiten Runde einen dritten Preis erreichten.