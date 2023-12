Unternehmen in Haslach: „Jopi“ sucht einen Nachfolger

Josef Mulder ist einer der letzten Schuhmacher in der Region. Mit 68 Jahren schaut er sich nun nach einem neuen Besitzer für seine Geschäfte um. Doch das gestaltet sich schwierig.









Link kopiert



Taschen und Gürtel an Garderobenständern, daneben Schlüsselrohlinge und an den Wänden „Parken Verboten“ und „Warnung vor dem Hunde“-Schilder; im Regal hinter der Theke Strohschuhe, Stiefel und Pumps: Josef Cornelius Mulders Geschäft an der Haslacher Hauptstraße ist eine wahre Wundertüte. Neben Schuhreparaturen, Gravuren und Stempeln biete Josef Mulder, besser kannt als Jopi, auch einen Schlüsseldienst an.