Das Familienunternehmen aus Glatten hat die Produktfamilie mGrip des US-amerikanischen Unternehmens Soft Robotics (SRI) mit allen Konfigurationen der Fingergreifer, Patenten und dem zugehörigen Know-how übernommen. Damit baue Schmalz seine Marktposition im Bereich Lebensmittel-Handling weiter aus, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

„Die Lebensmittel-Branche ist ein Wachstumsmarkt“, wird Kurt Schmalz, Geschäftsführender Gesellschafter der Schmalz Gruppe, in der Mitteilung zitiert. „Mit unserem neuen Portfolio an Fingergreifern bieten wir unseren Kunden neben einem umfangreichen Portfolio an Vakuumgreifern nun auch Fingergreifer für das automatisierte Handling von Lebensmitteln an.“

Durch ihre modulare Bauweise seien die Greifsysteme flexibel einsetzbar, heißt es weiter. Sie seien eine vielseitige Option für die präzise Handhabung von empfindlichen und aufgrund ihrer wechselnden Form schwer zu greifenden Gegenständen. Zudem zeichneten sie sich durch hohe Hygienetauglichkeit aus. Typische Anwendungsfelder sind laut der Mitteilung das direkte Handling von Backwaren, Obst und Gemüse sowie Fleisch und Fisch. Durch ihre Qualität passe die mGrip-Produktfamilie ins Portfolio von Schmalz, das ebenfalls für technologisch führende Produkte im Bereich Automatisierung mit Vakuum stehe.

Standort in Boston

Mit der Übernahme der Produktfamilie führt Schmalz auch den bestehenden Standort in Boston, Massachusetts, weiter. „Durch die Fortführung der bestehenden Infrastruktur in Boston erhalten wir schnellen Zugang zum Markt und stellen weiterhin eine zuverlässige Belieferung unserer Kunden sicher“, so Volker Schmitz, Geschäftsführer von Schmalz USA, der auch den Standort in Boston leiten wird. „Die Übernahme dieser Greifer ist ein weiterer Beleg dafür, dass Schmalz als weltweit führender Anbieter von Vakuum-Lösungen für die Industrieautomation weiter wächst.“

Zum Unternehmen

Soft Robotics

Soft Robotics ist laut der Pressemitteilung ein branchenführendes Technologieunternehmen, das automatisierte Hochgeschwindigkeits-Kommissionierlösungen entwickelt und herstellt, die 3D-Bildverarbeitung, Software mit künstlicher Intelligenz und proprietäre Soft-Robotik-Greifer nutzen. Die transformativen Lösungen des Unternehmens ermöglichen es, komplexe Produktionsprozesse in der Lebensmittelindustrie zu automatisieren, heißt es weiter. Seine KI-Sparte wird Soft Robotics künftig unter dem Firmennamen OxipitalAI weiterführen.