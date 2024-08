Unternehmen in Fluorn-Winzeln

1 Carl Hirschmann in Fluorn-Winzeln Foto: Carl Hirschmann GmbH

Carl Hirschmann in Fluorn-Winzeln freut sich über die hohe Kundennachfrage. Vor allem die Nachfrage in der Automobilindustrie sowie in der Luft- und Raumfahrt steigt.









Mit einem Umsatzplus von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr schloss Carl Hirschmann in Fluorn-Winzeln sein Geschäftsjahr zum 30. Juni ab. Wie das mittelständische Unternehmen berichtet, erreichten die Verkäufe in den zurückliegenden zwölf Monaten damit ein Allzeithoch von fast 38 Millionen Euro Jahresumsatz.