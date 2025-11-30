Unternehmen in Empfingen: IG Metall verschärft Kritik an Ceratizit und appelliert an Betriebe

Die Gewerkschaft sieht die Politik und die Unternehmen stärker in der Pflicht, Arbeitsplätze zu sichern. Nur durch gezielte Maßnahmen lasse sich die Stabilität der Region bewahren.
Nach dem Abschluss des Sozialplans für die rund 230 Beschäftigten des Ceratizit-Standorts Empfingen meldet sich die IG Metall Freudenstadt erneut zu Wort – und findet deutliche Worte. In einer aktuellen Erklärung stellt die Gewerkschaft klar, dass der geplante Stellenabbau im Kreis Freudenstadt Teil einer größeren Entwicklung sei, die Arbeitsplätze, regionale Stabilität und Zukunftsperspektiven gefährde.