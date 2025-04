Unternehmen in Empfingen

1 Solidarität der Delegierten der IG Metall für die Beschäftigten von Ceratizit. Foto: IG Metall

WUnter die Haut“ ging es den Delegierten der IG Metall Freudenstadt, als die Betriebsräte der Ceratizit über die Schließungspläne berichteten. So wollen die Gewerkschaftler und die Betriebsräte nun das Ende in Empfingen verhindern.









In der ersten Delegiertenversammlung der IG Metall Freudenstadt in diesem Jahr im Sportlertreff in Glatten berichteten die Betriebsräte der Ceratizit, wie sie !eiskalt von der Unternehmensführung über die Schließungspläne erwischt wurden“.