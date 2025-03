Unternehmen in Ebhausen: Eine Dosis Abenteuer muss immer sein

Im beschaulichen Nagoldtal aufgewachsen kann sie heute nicht mehr ohne Abenteuer sein – und das nicht nur weil Jasmin Hornung in ihrem etwas anderen Reisebüro anderen Menschen Abenteuer in der ganzen Welt vermittelt und verschafft.

Seit bald zehn Jahren gibt es in Ebhausen die „Traveljunkies“ – ein komplett online-basiertes Reisebüro, das Abenteuerreisen in die ganze Welt organisiert – ob nun eine Reise in die Antarktis mit Walbeobachtung, eine Tour zu den Orang-Utans in Indonesien oder eine Kreuzfahrt nach Französisch-Polynesien mit Tahiti, Society und den Tuamoto-Inseln.

Der Name ihres Reisebüros kommt nicht von ungefähr, denn Gründerin Jasmin Hornung ist tatsächlich süchtig nach Reisen, süchtig nach Abenteuer. „Alljährlich benötige ich eine Mindestdosis Abenteuerreise. Je außergewöhnlicher die Destination desto glücklicher bin ich“, schreibt sie auf ihrer Homepage. Als „Trip ihres Lebens“ bezeichnet sie ein Abenteuer in Venezuela. Das Ziel, zu dem sie unbedingt einmal reisen will, heißt Madagaskar.

Nach dem Abschluss an der Nagolder Realschule packt sie das Reisefieber

Begonnen hat das alles im heimischen Nagoldtal. Schon nach dem Abschluss an der Nagolder Realschule packt sie das Reisefieber. Sie macht erst einmal eine Ausbildung in einem Reisebüro. Danach packt sie ihren Rucksack und macht sich auf „hinaus in die weite Welt“, erzählt sie im Gespräch mit der Redaktion. Zurück in Deutschland macht sie Abitur und steigt dann bei einem Veranstalter für Abenteuerreisen ein.

Jasmin Hornung baut Kontakte und Partnerschaften auf, macht sich einen Namen in der Branche. Doch irgendwann kommt es zu Konflikten mit ihrem Arbeitgeber, der die Zusammenarbeit beendet. „Sie haben mich in die Selbstständigkeit gedrängt“, so formuliert sie die Ereignisse vor etwa zehn Jahren. Wie dem auch sei, dadurch öffnet sich für die Frau eine Tür. Sie wagt den Sprung in die Selbstständigkeit – ausgestattet mit einem guten Netzwerk in der Branche.

„Da war unser Google-Ranking von Anfang an hoch“

Und mit ihrem online-basierten Reisebüro für weltweite Abenteuerreisen mit einem Schwerpunkt auf ein jüngeres Publikum bis 39 Jahre macht sie schnell von sich reden: „Da war unser Google-Ranking von Anfang an hoch“, erzählt sie. Erster Schwerpunkt sind die Fernreisen, erst später nimmt sie sich auch näheren Zielen an. Trekkingreisen sind da ebenso im Angebot wie Schiffsreisen – ob nun klassisch oder mit dem Segelschiff. Inzwischen gibt es 1700 Touren im Portfolio – „und 10 000 weitere Ideen“, ergänzt Jasmin Hornung und lacht.

Die Reisebeschreibungen werden alle selbst verfasst, das will sie keinem Externen überlassen. Der Kundenstamm kommt überwiegend aus Deutschland, Österreich und der Schweiz – und das obwohl viele der angebotenen oder organisierten Touren englischsprachig sind.

„Trotzdem ist unsere Kundenbetreuung eng“

Inzwischen haben die „Traveljunkies“ zehn Mitarbeiterinnen, doch ein gemeinsames Büro gibt es nicht. Offizieller Firmensitz ist Ebhausen, wo Firmengründerin Jasmin Hornung arbeitet, ansonsten sind sie alle über ganz Deutschland verteilt. Fast alles läuft online, seien es nun interne Besprechungen oder der Kundenkontakt. „Trotzdem ist unsere Kundenbetreuung eng“, sagt sie.

Doch so ganz digital arbeitet frau dann doch nicht bei den „Traveljunkies“, immer mal wieder gibt es persönliche Treffen, gerne auch bei Messen wie der Internationalen Tourismus-Börse Berlin (ITB), seit 1966 die Leitmesse der weltweiten Tourismusbranche. Länder, Städte und Regionen, Reiseveranstalter, Buchungsportale und Hotels sowie viele andere Dienstleister aus bis zu über 180 Ländern präsentieren auf der ITB ihre Angebote. Sie findet jährlich im März auf dem Messegelände Berlin ExpoCenter City statt.

„Da bin ich einfach die vorsichtige Schwäbin“

Zehn Jahre gibt es das kleine Unternehmen nun bald und man hat so einiges überstanden, darunter auch die Corona-Pandemie. Die wirtschaftliche Flaute in Deutschland sei bei ihnen noch nicht angekommen, erzählt die Unternehmerin. Die Zahlen seien gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert. Und trotz aller sonstigen Abenteuerlust macht die Unternehmerin Jasmin Hornung keine großen Experimente: „Da bin ich einfach die vorsichtige Schwäbin.“

Und mit ihren Ideen macht sie in der Branche von sich reden. Die Traveljunkies GmbH wurde beim renommierten Globus Award 2024 für ihre kreative und innovative Kundenbindung ausgezeichnet. In der Kategorie „Beste Reisebüroaktion online“ erreichte das Unternehmen den 3. Platz und setzte sich damit gegen zahlreiche Mitbewerber aus der Branche durch.

„Beim nächsten Mal werden wir das besser vorbereiten“

Der Globus Award wird von der Fachzeitschrift Touristik aktuell vergeben und zählt zu den wichtigsten Branchenauszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Jährlich werden Reisebüros und touristische Unternehmen für herausragende Konzepte in verschiedenen Kategorien geehrt.

Und jetzt also die „Traveljunkies“ aus dem Nordschwarzwald. Und das obwohl die Bewerbung „ziemlich aus der Hüfte geschossen“ war, wie Jasmin Hornung verrät. „Beim nächsten Mal werden wir das besser vorbereiten.“ Dann ist da vielleicht noch mehr drin als der 3. Platz. Und dann kann das Abenteuer der Abenteurer der „Traveljunkies“ noch erfolgreicher weitergehen.