Unternehmen in der Region Stuttgart: So viel Weihnachtsgeld zahlen Bosch, Mercedes, Stihl und Co.

Es ist wieder Weihnachtsgeld-Zeit. Bosch, Mercedes, Stihl und andere Firmen zahlen einen Extra–Groschen. Doch nicht überall profitieren die Beschäftigten gleichermaßen.
Bei vielen Beschäftigten in der Region Stuttgart klingelt im November das Konto lauter als sonst – das Weihnachtsgeld ist da. Laut Hans-Böckler-Stiftung erhalten bundesweit 52 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine solche Sonderzahlung, in tarifgebundenen Betrieben sogar 77 Prozent. In der Region zeigt sich deutlich: Wo Tarifverträge gelten, fällt das Extra üppig aus.