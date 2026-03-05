Unternehmen in Burladingen: An Trigema-Tankstelle geht Diesel aus – Grupp erklärt die Preise

Am Sonntag ging an der Station in Burladingen der Diesel aus. Trigema-Chef Wolfgang Grupp Junior beruhigt: Die „Krise“ dauerte nur kurz und war dem günstigen Angebot geschuldet.

Der Iran-Krieg, der sich inzwischen zum Flächenbrand im Nahen Osten mit unabsehbarem Ende und kaum übersehbaren Folgen ausgeweitet hat, startete am Samstag, 28. Februar, mit dem Angriff der USA und Israels auf die islamistische Republik am Golf. Es brauchte daraufhin nicht erst die Voraussage in den Medien, dass die Preise für Sprit, Heizöl und Gas alsbald in die Höhe schnellen dürften.

Logischerweise, darf man sagen, haben Autobesitzer umgehend nochmals ihre Tanks gefüllt. So auch an der Trigema-Tankstelle in Burladingen.

on Sonntag auf Montag ging dort sogar der Diesel-Vorrat zur Neige. Erstaunen, Verwunderung – gar Panik? Wenige Stunden später haben die nächsten Kunden den Mangel schon gar nicht mehr bemerkt. Die Großtanks waren wieder gefüllt, so Trigema-Geschäftsführer Wolfgang Grupp junior auf unsere Nachfrage.

Trigema ändert Spritpreise selten

Der Run auf die Tankstelle hatte auch damit zu tun, dass die günstigen Preise auf den Anzeigentafeln am Samstag dieselben blieben, wie in den Tagen zuvor. Dazu muss man wissen: Sie ändern sich – von einer Groß-Lieferung zur nächsten, die Trigema erhält – nie.

Der jeweils vorhandene Vorrat an den insgesamt drei Tankstellen des Textilunternehmens (Burladingen, Rangendingen und Altshausen) wird bis zum Eintreffen der nächsten Lieferung zum gleichen Preis verkauft.

Erst mit der neuen Fuhre und abhängig vom jeweiligen eigenen Einkaufspreis, kalkuliert das Unternehmen neu. Daher können die Kosten pro Liter längere Zeit konstant unter den wechselnden Preisen anderer Anbieter liegen. Oder eben auch konstant darüber.

Wolfgang Grupp junior: „Wir haben eine faire Preispolitik“

Wolfgang Grupp junior: „Es hat natürlich jeder am Wochenende noch sehr viel getankt. Wir haben eine faire Preispolitik, wir ändern nicht unter Tags, sondern immer, wenn wir neuen Sprit bekommen. Wir ändern weder davor noch danach“, betont er. Deshalb habe man die Preise am Sonntag ebenfalls nicht kurzfristig nach oben geschraubt – obwohl die allgemeine Verteuerung abzusehen war.

„Es war derselbe Preis wie bei der Lieferung. Und da waren wir am Wochenende weiterhin sehr günstig. Deshalb stand da schnell eine Schlange vor den Zapfsäulen und der Diesel ist am Sonntagabend leer gelaufen. Man hat am Wochenende eben deutlich mehr getankt, als üblich“, wiederholt er und fügt hinzu: „Ich selbst habe das ja auch so gemacht.“

Wieder genug Sprit an Trigema-Tankstellen

Der Engpass war über Nacht behoben. Wer am Montag an der Tankstelle beim Trigema-Testgeschäft in der Josef-Mayer-Straße am Burladinger Ortsausgang Richtung Hausen vorfuhr, erhielt Diesel, ebenso wie Benzin oder Super, in ausreichender Menge.

Wie es weitergeht, vermochte Wolfgang Grupp junior ebenso wenig zu sagen wie andere Anbieter im Zollernalbkreis.