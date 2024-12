Unternehmen in Bräunlingen

1 Jubilarfeier bei Straub (von links): Zoran Arandelovic, Volker Würth, Ralf Sillmann, Michael Gierer, Nicola Natoli, Simon Hutmacher, Karin Rahn, Steffen Würth und Michael Hirt. Foto: Straub

Der Wellpappenhersteller bedankte sich bei langjährigen Mitarbeitern.









Der Wellpappenhersteller Straub-Verpackungen ehrte im Rahmen seiner Jubilarfeier langjährige Mitarbeiter für ihre Treue. Auf dem Firmengelände in Bräunlingen kamen Geschäftsführung, Führungskräfte, Jubilare, Ausbildungsabsolventen und Betriebsrentner in weihnachtlicher Atmosphäre zusammen, heißt es in einer Mitteilung.