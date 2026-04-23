Unternehmen in Balingen: Ausbau an der Autobahn 81 – Storz übernimmt das Asphaltmischwerk von Stumpp

1 Das Asphaltmischwerk in Zimmern ob Rottweil hat einen neuen Eigentümer. Foto: Storz Die Unternehmensgruppe Storz hat die Mischanlage AWZ Asphaltmischwerk am Standort Zimmern ob Rottweil von der Gebr. Stumpp GmbH & Co. KG Straßenbau- und Tiefbau erworben.







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Die Unternehmensgruppe Storz, Tuttlingen, hat die Mischanlage AWZ Asphaltmischwerk Zimmern GmbH & Co. KG am Standort Zimmern ob Rottweil von der Gebr. Stumpp GmbH & Co. KG Straßenbau- und Tiefbau, Balingen, erworben. Sie wird ab dem 1. Mai dem Geschäftsbereich J. Friedrich Storz Baustoffe GmbH & Co. KG zugeordnet sein. Die Unternehmensgruppe stärkt damit ihre Aktivitäten im Verkehrswegebau in der Raumschaft sowie entlang der A81, heißt es in einer Mitteilung. „Der Erwerb des AWZ-Asphaltmischwerks ist ein bedeutender Meilenstein in der strategischen Weiterentwicklung der Storz-Gruppe“, sagt dazu Georg Graf Kesselstatt, geschäftsführender Gesellschafter der Tuttlinger Unternehmensgruppe. „Auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten investieren wir in regionale Wertschöpfung und zukunftsfähige Anlagen. Mit dem zusätzlichen Standort in Zimmern ob Rottweil sichern und erweitern wir unsere leistungsfähige, regionale Asphaltversorgung und schaffen zugleich eine starke Basis für zukünftige Infrastrukturprojekte in der Region.“ Die Anlage in Zimmern ob Rottweil wurde durch Stumpp im Jahre 2005 im dortigen Steinbruch in Betrieb genommen. Kesselstatt: „Das Asphaltmischwerk AWZ ist eine moderne und leistungsfähige Anlage, welche durch Asphaltrecycling zur Schonung natürlicher Ressourcen beiträgt. Damit passt sie hervorragend in die Nachhaltigkeitsstrategie der Storz-Unternehmensgruppe.“