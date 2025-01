Bürgermeister Jonathan Berggötz hat das Bad Dürrheimer Familienunternehmen Stegmann besucht. Gesprochen wurde über Betriebsneuigkeiten und wirtschaftliche Themen.

Geschäftsführer Markus Stegmann nutzte die Gelegenheit, um David Am Ende als neuen Teil des Führungsteams vorzustellen. Laut einer Mitteilung ist Am Ende bereits seit fünf Jahren im Betrieb und bringt viel Erfahrung mit, vor allem in der Mitarbeiterführung. Stegmann, Am Ende und Werkstattleiter Dennis Bolz bilden das Leitungstrio des Betriebs. „Mit David habe ich gute Aussichten darauf, dass die Firma auch in Zukunft nach unseren Werten und Qualitätsstandards weitergeführt wird“, äußert sich Stegmann in der Mitteilung.

30 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen derzeit

Dass Markus Stegmann und sein Team auf Qualität setzen, stellte sich während des Gesprächs mit Bürgermeister Berggötz schnell heraus.

Das volldigitalisierte Unternehmen beschäftigt derzeit 30 Mitarbeiter, darunter auch eine Hilfskraft aus Syrien, die im September die Lehre beginnen wird. Mitarbeiterpflege ist dem Geschäftsführungsduo ebenso wichtig wie der Kontakt zum Kunden. Regelmäßige Gespräche und flache Hierarchien sollen für ein gesundes Arbeitsklima sorgen. Von der Annahme über die Kommunikation mit dem Kunden bis zur Abrechnung soll alles so reibungslos wie möglich verlaufen und dabei alles digital. „Kunden aus ganz Deutschland und sogar Österreich kommen zu uns, weil sie wissen, dass sie hier bestens betreut werden“, so David Am Ende.

Seit sechs Jahren ist die Firma Stegmann ein Kooperationspartner des E-Auto-Herstellers Tesla und gehörte damals zu den ersten sieben Vertragspartnern am Standort Deutschland. „Durch die Einführung von E-Autos sind die Anforderungen und das technische Know-how enorm gestiegen. Als offizieller Tesla-Partner absolvieren unsere Mitarbeiter regelmäßig Online-Kurse, um auf dem aktuellen technischen Stand zu bleiben“, erklärt Stegmann. „Damals konnte keiner wissen, ob sich eine Kooperation im E-Auto-Bereich auszahlt. Heute sind wir froh, dass wir dieses Risiko eingegangen sind.“

Zusammenarbeit mit neuer Automarke

Derzeit arbeitet der Betrieb zusätzlich mit der neuen chinesischen E-Auto-Marke Nio zusammen. Wieder ein Risiko, dass die zwei Geschäftsführer eingehen. Das ist jedoch auch ein Grund, warum Stegmann wettbewerbsfähig ist und bleibt und zahlt sich beispielsweise mit einer Auszeichnung des Magazins „Auto, Motor und Sport“ und dem Titel „Top Ausbildungsbetrieb“ der Handwerkskammer aus. „Es ist großartig, dass wir mit Firma Stegmann so wirtschaftsstark in Bad Dürrheim vertreten sind. Man merkt, dass Markus Stegmann mit Herzblut dabei ist und viel für seinen Betrieb und die Mitarbeiter tut. Soziale Verantwortung zu übernehmen, ist in der Wirtschaft überaus wertvoll“, merkt Bürgermeister Berggötz an.