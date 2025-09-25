Unternehmen in Albstadt: Mayer & Cie. in der Insolvenz – so geht es weiter

Der Tailfinger Rundstrickmaschinenhersteller Mayer & Cie. hat die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt. Nun wird nach Investoren Ausschau gehalten.
Das Unternehmen Mayer & Cie. hat am Dienstag beim Amtsgericht Hechingen den Insolvenzantrag gestellt und die Belegschaft am Donnerstagnachmittag davon in Kenntnis gesetzt. Es handelt sich um eine sogenannte Insolvenz in Eigenverwaltung, bei der die Geschäftsführung das Heft des Handelns zumindest partiell in der Hand behält. Anders als im Falle einer regulären Insolvenz, erfuhren die Mitarbeiter, behalte die Geschäftsführung die unternehmerische Verantwortung und habe die Möglichkeit, die Sanierung selbst zu steuern.