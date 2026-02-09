Unternehmen in Albstadt: Maximilian Veit übernimmt bei CompData

Mit dem Einstieg von Maximilian Veit tritt der Sohn des Gesellschafters bei CompData in die Unternehmensführung ein.

Am 1. Januar 2026 hat die CompData Computer GmbH offiziell die Weichen für die Unternehmensnachfolge gestellt. Mit dem Einstieg von Maximilian Veit, Sohn des geschäftsführenden Gesellschafters Reiner Veit, beginnt eine Übergabe innerhalb des Familienunternehmens. Ziel des IT-Dienstleisters sei es, Kontinuität zu sichern, Bewährtes fortzuführen und CompData weiterzuentwickeln, so das Unternehmen per Mitteilung.​

Maximilian Veit wird das Unternehmen in einer Einarbeitungs- und Übergangsphase mit seinem Vater und dem bestehenden Führungsteam leiten. „Ich freue mich darauf, von meinem Vater und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu lernen, Bewährtes fortzuführen und neue Impulse zu setzen. Gemeinsam mit unserem Team wollen wir das Unternehmen weiterentwickeln. Nach der Übergangsphase übernehme ich zukünftig die alleinige Verantwortung in unserem Familienunternehmen. Dies erfüllt mich mit großem Stolz und Dankbarkeit“, so Maximilian Veit.

„Die strukturierte Nachfolge ist ein wichtiges Signal“

Reiner Veit, geschäftsführender Gesellschafter von CompData, betont: „Die strukturierte Nachfolge ist ein wichtiges Signal an unsere Kunden, Partner und Mitarbeitenden.“

Der Nachfolger bringt zusätzlich externe Perspektiven mit. In den vergangenen Jahren war Maximilian Veit in der Unternehmensberatung tätig, zuletzt bei Deloitte in Stuttgart. Er sammelte Erfahrungen in den Bereichen Prozessoptimierung, Digitalisierung und strategische Unternehmensentwicklung.