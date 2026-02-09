Unternehmen in Albstadt: Maximilian Veit übernimmt bei CompData

Mit dem Einstieg von Maximilian Veit tritt der Sohn des Gesellschafters bei CompData in die Unternehmensführung ein.
Am 1. Januar 2026 hat die CompData Computer GmbH offiziell die Weichen für die Unternehmensnachfolge gestellt. Mit dem Einstieg von Maximilian Veit, Sohn des geschäftsführenden Gesellschafters Reiner Veit, beginnt eine Übergabe innerhalb des Familienunternehmens. Ziel des IT-Dienstleisters sei es, Kontinuität zu sichern, Bewährtes fortzuführen und CompData weiterzuentwickeln, so das Unternehmen per Mitteilung.