Unternehmen in Albstadt: Kein Investor gefunden – Mayer & Cie. schließt, 270 Arbeitsplätze betroffen

Für das Unternehmen Mayer & Cie. gibt es keine Rettung mehr. Einer der großen Arbeitgeber in Albstadt schließt.
Der Hersteller von Rundstrick- und Flechtmaschinen Mayer & Cie. in Albstadt hatte am 23. September beim Amtsgericht Hechingen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Dieses wurde an diesem Montag eröffnet, wie per Mitteilung bekannt gegeben wurde. „Da trotz einer intensiven und internationalen Suche kein Investor gefunden werden konnte, muss der Geschäftsbetrieb geordnet eingestellt werden“, heißt es dazu.