Rundstrickmaschinen aus Albstadt: Chinesischer Unternehmer übernimmt Mayer & Cie.

Ein chinesischer Unternehmer übernimmt damit den kompletten Rundstrickbereich, inklusive der Tochterunternehmen in Vsetín (Tschechien) sowie in Jintan (China). Welche Pläne er für das Unternehmen hat.

Der chinesische Unternehmer Xu Hongjie hat am Montag, 9. Februar, den Kaufvertrag für Mayer & Cie. unterzeichnet. Xu Hongjie stammt aus einer südchinesischen Unternehmerfamilie, die seit knapp 30 Jahren das Unternehmen Huixing führt. Huixing beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende und entwickelt, fertigt und vertreibt Rundstrickmaschinen weltweit. Mit den Maschinen der Marke Mayer & Cie. will sich Huixing künftig das Premiumsegment erschließen. Das berichtet das Tailfinger Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

„Wir freuen uns sehr, dass sich für das Unternehmen und alles, was wir damit verbinden, noch eine Perspektive ergeben hat“, sagt Wolfgang Müller. Er ist seit vielen Jahren bei Mayer & Cie. als Vertriebsleiter beschäftigt und hat die letzten Wochen mit seinen Kollegen und Xu Hongjie intensiv an einem Plan zum Neustart von Mayer & Cie. gearbeitet.

Mitarbeiter werden neu angestellt

Dem Unternehmen, mit dem er den Neustart von Mayer & Cie. umsetzen will, hat Xu Hongjie vorerst den Namen „Blitzstart“ gegeben. Der junge chinesische Unternehmer spricht zwar (noch) kein Deutsch, aber den Namen hat der 32-Jährige nicht zufällig gewählt: In den nun folgenden Wochen will der neue Eigentümer mit einer kleinen Mannschaft den Verkauf wieder ankurbeln und den Neustart vorbereiten.

Alle Mitarbeitenden müssen neu angestellt werden, denn mit der Vertragsunterzeichnung ist die bisherige Mayer & Cie. GmbH & Co. KG erloschen. Für Xu Hongjie, Vater zweier Kinder, fällt deshalb in diesem Jahr das chinesische Neujahrsfest aus. Es wird am 17. Februar gefeiert und ist in seiner Bedeutung mit Weihnachten vergleichbar. „Viel zu tun und wenig Zeit“, stellt er fest. „Es gilt, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen überlebt.“

Produktion soll bald wieder anlaufen

Im Frühjahr soll die Produktion langsam wieder anlaufen können, so die Zielsetzung des neuen Eigentümers. In den letzten Tagen wurde in den Hallen am Tailfinger Ortsrand nur noch montiert – die bestellten Maschinen sollen dieser Tage ausgeliefert werden –, aber nichts mehr produziert. Auch für diesen Bereich müssen wieder Mitarbeitende zurückgewonnen werden.

Mayer & Cie., das ist Xu Hongjies klar formuliertes Ziel, soll auch in Zukunft bleiben, was es ist: eine deutsche Premiummarke, entwickelt und hergestellt in Deutschland. „Die Menschen lieben und vertrauen Marken mit Tradition“, sagt Xu Hongjie. „Wir sind stolz auf die 120-jährige Geschichte und die Technologie, die in diesem Unternehmen steckt.“ Xu Hongjie betont, dass der Kern von Entwicklung und Produktion weiterhin in Albstadt, Deutschland, bleiben wird.

Der neue Eigentümer

Xu Hongjie (32) stammt aus der chinesischen Eigentümerfamilie hinter Huixing, einem familiengeführten Hersteller von Rundstrickmaschinen, der 1998 gegründet wurde und rund 1000 Mitarbeitende beschäftigt. Er studierte Betriebswirtschaft in China und Großbritannien. Seit mehr als zehn Jahren ist Xu aktiv im Familienunternehmen tätig, zuletzt mit Schwerpunkt Vertrieb und internationale Geschäftsentwicklung.