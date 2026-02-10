Rundstrickmaschinen aus Albstadt: Chinesischer Unternehmer übernimmt Mayer & Cie.

Ein chinesischer Unternehmer übernimmt damit den kompletten Rundstrickbereich, inklusive der Tochterunternehmen in Vsetín (Tschechien) sowie in Jintan (China). Welche Pläne er für das Unternehmen hat.
Der chinesische Unternehmer Xu Hongjie hat am Montag, 9. Februar, den Kaufvertrag für Mayer & Cie. unterzeichnet. Xu Hongjie stammt aus einer südchinesischen Unternehmerfamilie, die seit knapp 30 Jahren das Unternehmen Huixing führt. Huixing beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende und entwickelt, fertigt und vertreibt Rundstrickmaschinen weltweit. Mit den Maschinen der Marke Mayer & Cie. will sich Huixing künftig das Premiumsegment erschließen. Das berichtet das Tailfinger Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.