Unternehmen in Albstadt: „Biggi M Mode“ stellt Betrieb ein

Der Insolvenzverwalter der Tailfinger Textilfirma „Biggi M Mode“ nennt die Gründe für das Aus des Unternehmens: steigende Einkaufspreise, geringere Einnahmen und wachsende Konkurrenz.
Den Antrag auf die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Hechingen hatte das Tailfinger Textilunternehmen „Biggi M Mode“ am 10. Oktober im Vorjahr gestellt. Nun ist klar: Für die Albstädter Firma gibt es keine Zukunft; der Betrieb wurde zu Jahresbeginn eingestellt. Das teilt Rechtsanwalt Matthäus Rösch, der zum Insolvenzverwalter von „Biggi M Mode“ bestellt wurde, unserer Redaktion mit.