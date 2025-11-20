Unternehmen im Zollernalbkreis: Diese Arbeitgeber sind die heimlichen Weltmarktführer

Vier Unternehmen aus dem Zollernalbkreis stehen auf die Liste der heimlichen Weltmarktführer der „Wirtschaftswoche“: AKE Knebel, Bizerba, Blickle und Groz-Beckert.
Die „Wirtschaftswoche“ hat die Weltmarktführer gekürt. Basis ist demnach „eine Datenbank mit zurzeit rund 1300 Einträgen von Weltmarktführern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz“. Durchaus möglich, dass nicht alle Unternehmen berücksichtigt werden, denn: Die Datenbeschaffung sei nicht immer einfach, begründet die „Wirtschaftswoche“.