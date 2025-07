Unternehmen im Südwesten: Kritik an Waffengeschäften von Heckler & Koch in den USA

Kritik an Waffengeschäften von Heckler & Koch in den USA

Ein Sturmgewehr G36 des Waffenherstellers Heckler & Koch. (Archivbild) Foto: dpa/Patrick Seeger Tausende Menschen sterben Jahr für Jahr in den USA durch Waffengewalt. Das deutsche Unternehmen Heckler & Koch setzt jedoch auf Wachstum. Das ruft Kritiker auf den Plan.







Kritiker werfen dem deutschen Waffenproduzenten Heckler & Koch Profitgier vor. Während die von dem in Oberndorf am Neckar ansässigen Unternehmen hergestellten Waffen in Deutschland mit Bildern von Sicherheitskräften und Windrad-Idyll beworben würden, buhle Heckler & Koch in den USA unter anderem mit der Pistole CC9 um zivile Kundschaft, so das Bündnis der Kritischen Aktionär*innen am Mittwoch unmittelbar vor der virtuellen Hauptversammlung von Heckler & Koch.