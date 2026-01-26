Unternehmen gibt Überblick: Ausbau der Fernwärme bringt mehrere Baustellen in Lahrer Innenstadt mit sich

Die Badenova legt eine neue Hauptleitung für Fernwärme in Lahr. Damit einher gehen Einschränkungen.

Das Fernwärmenetz in Lahrs Innenstadt wächst.In der Schillerstraße legt Badenova-Wärmeplus bis Mitte Juni eine Fernwärmehauptleitung und Hausanschlüsse. Das Unternehmen bindet damit das Rathaus ans Fernwärmenetz an. Die Baustelle ist laut Mitteilung der Badenova-Tochter unterteilt in fünf Abschnitte, in denen es zu Sperrungen oder Einschränkungen von Zufahrten kommt. Wenn ein Abschnitt fertig ist, wird er befahrbar gemacht, bevor der nächste Bereich abgesperrt wird.

Ab sofort bis Ende Februar ist die Lotzbeckstraße/Einfahrt Schillerstraße bis zur Einfahrt in den Innenhof von Rathaus 2 betroffen. Eine alternative Zufahrt zum Innenhof erfolgt laut Mitteilung über den Rathausplatz durch die Durchfahrt unter dem großem Sitzungssaal. Ende Februar bis Mitte März ist die Einfahrt Innenhof Rathaus 2 bis zur Kreuzung Kreuzstraße betroffen. Die Zufahrt zur Schillerstraße 20 ist temporär gesperrt, ein alternative Zufahrt zur Kreuzstraße läuft über die Waldhornstraße. Von Mitte bis Ende März wird am Kreuzungsbereich Kreuzstraße gebaut.

Von Anfang April bis Ende Mai ist die Kreuzung Kreuzstraße bis Schillerstraße 11 betroffen, dann sind die Zufahrt zur Schillerstraße 18, der Parkplatz südlich der Schillerstraße 16 und das Parkdeck südlich der Schillerstraße 11 temporär gesperrt – die Tiefgaragenzufahrt zur Sparkasse/Walpotenhaus gegebenenfalls ebenso. Ende Mai bis Mitte Juni wird von der Schillerstraße 11 bis zur Kreuzung Eichrodtstraße gebaut.

Die Arbeiten in der Lotzbeckstraße entlang des Rathauses 2 werden planmäßig Ende Januar beendet. Die Maßnahme in der Lotzbeckstraße auf Höhe der Musikschule läuft bis Ende Februar. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Tiefgarage Marktplatz und das Parkhaus Volksbank sind in der Umleitungsbeschilderung als wichtige öffentliche Ziele hervorgehoben. Fußgänger können das Baufeld jederzeit passieren, Radfahrer werden gebeten, die Umleitung zu nutzen oder abzusteigen.