Unternehmen gibt Überblick: Ausbau der Fernwärme bringt mehrere Baustellen in Lahrer Innenstadt mit sich

Die Badenova legt eine neue Hauptleitung für Fernwärme in Lahr. Damit einher gehen Einschränkungen.
Das Fernwärmenetz in Lahrs Innenstadt wächst.In der Schillerstraße legt Badenova-Wärmeplus bis Mitte Juni eine Fernwärmehauptleitung und Hausanschlüsse. Das Unternehmen bindet damit das Rathaus ans Fernwärmenetz an. Die Baustelle ist laut Mitteilung der Badenova-Tochter unterteilt in fünf Abschnitte, in denen es zu Sperrungen oder Einschränkungen von Zufahrten kommt. Wenn ein Abschnitt fertig ist, wird er befahrbar gemacht, bevor der nächste Bereich abgesperrt wird.