In der Automobil-Branche ist die Situation besonders für Zulieferer immer schwieriger geworden. „Vor allem, seit die Politik in Berlin Hersteller und Kunden mit dem Verbrenner-Aus und wegfallenden Subventionen für E-Fahrzeuge massiv verunsichert hat“, wie Fischer in einer Pressemitteilung schreibt.

In der Folge sind, wie die Pressestelle des Unternehmens mitteilt, die Absatzzahlen eingebrochen, wodurch nötige Umsätze fehlen. Wichtig für den wirtschaftlichen Erfolg von Automobil-Zulieferern ist zudem deren Größe. Um Fischer Automotive eine sichere Zukunft in einem Unternehmen mit entsprechender Größe zu gewährleisten, wurde es an die Mutares SE & Co. KGaA verkauft.

Käufer verfügt über viel Erfahrung

Für Fischer Automotive ist es laut der Mitteilung die beste Lösung für die Zukunft, mit einem wesentlich größeren Zulieferer zusammenzugehen. Mit Mutares hat Fischer einen Käufer gefunden, der über viel Erfahrung, eine gute Kundenstruktur und ein internationales Netzwerk verfügt. Mit über 27 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaftet Mutares 4,7 Milliarden Euro Umsatz. Davon beträgt der Umsatz im Automobilbereich 2,5 Milliarden Euro, wovon wiederum die Hälfte auf den Kunststoffbereich entfällt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Fischer Automotive wurden am Mittwoch von Klaus Fischer, Inhaber der Unternehmensgruppe Fischer, über den Verkauf informiert. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Das Gebäude in Horb bleibt im Eigentum von Fischer und wird künftig für den Ausbau des zentralen Unternehmensbereichs Befestigungssysteme genutzt. Dort wird das Unternehmen in den nächsten zwei Jahren über zehn Millionen Euro in den Auf- und Ausbau von Wachstumsthemen, wie die Bauwerksanierung und den Brandschutz investieren. Ebenfalls wird der Sondermaschinenbau in Horb weiter ausgebaut.

Ziel ist es, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Produktion und der Logistik von Automotive sukzessive bei Befestigungssysteme zu übernehmen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Akquise- und Projektbereich sowie in den Landesgesellschaften in Tschechien, Serbien, USA und China werden bei Mutares weiterbeschäftigt.

Fischer Automotive entwickelt, produziert und vertreibt kinematische Komponenten für den Fahrzeuginnenraum und für das Exterieur, wie Lüftungsdüsen, Ablagefächer, Cupholder und elektrische Ladeklappen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in den USA (Auburn Hills), China (Taicang), Serbien (Jagodina) und in der Tschechischen Republik (Ivanovice na Hané und Holubice), in denen auch produziert und teilweise entwickelt wird.