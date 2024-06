Unternehmen in Schieflage

1 MB Bäuerle, beheimatet mitten in St. Georgen, hat einen Insolvenzantrag gestellt. (Archivfoto) Foto: Dieter Vaas

Das St. Georgener Unternehmen MB Bäuerle ist offenbar in finanzielle Schieflage geraten: Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Nun soll das Unternehmen nach eigenen Angaben saniert werden. Der Betrieb läuft weiter.









Inmitten der Bergstadt sind die Betriebsgebäude von MB Bäuerle kaum zu übersehen – doch in den vergangenen Wochen haben sich dunkle Wolken über dem Unternehmen zusammengezogen: Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit hat MB Bäuerle beim Amtsgericht Villingen-Schwenningen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Das teilt das Unternehmen, mittelständischer Hersteller von automatisierten Papierfalzmaschinen und Kuvertiersystemen für die Druckweiterverarbeitung, am Montagnachmittag mit.