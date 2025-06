Nach Unfall in St. Georgen 15-Jährige rast ins Autohaus – Wer muss den Schaden bezahlen?

Rund 300.000 Euro Schaden sind bei einem Unfall in St. Georgen entstanden, als eine 15-Jährige mit dem Auto in ein Autohaus gefahren ist. Wir klären auf, wer in solch einem Fall haftet.