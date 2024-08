1 Der Streit um den Homag-Aufsichtsrat wird voraussichtlich im Oktober vor Gericht entschieden. (Archivbild) Foto: Homag Group AG

Der Streit um die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Homag Group wird voraussichtlich durch einen Gerichtsprozess entschieden. Denn das zuständige Landgericht Stuttgart hat nun einen Termin für die Verhandlung angesetzt. Eine richterliche Entscheidung ohne Prozess ist damit vom Tisch.









Der Aufsichtsrat soll halbiert werden, so dass künftig keine Arbeitnehmervertreter in dem Gremium sitzen. Das plant die Homag Group AG, die ihren Sitz in Schopfloch hat.