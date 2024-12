1 Der Hansgrohe-Hauptsitz in Schiltach Foto: Hansgrohe SE/www.drohnenflug.net

Einer Studie der Fachhochschule Dortmund zufolge gehört der Schiltacher Armaturen- und Brausenhersteller Hansgrohe zu den „Hidden Champions“ der Region.









Die Hansgrohe Group mit Sitz in Schiltach gehört zu den „Hidden Champions“ der Region. Das ergab eine von der regionalen Wirtschaftsförderung Nectanet in Auftrag gegebene Studie der Fachhochschule Dortmund, wie Hansgrohe in einer Pressemitteilung berichtet.