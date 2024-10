Unternehmen aus Schiltach: Hansgrohe und Europa-Park verlängern Partnerschaft

1 Bei der Vertragsunterschrift (von links): Nicolas Mack (Leiter Kooperationen & Sponsoring), Roland Mack (Inhaber Europa-Park), Hans Jürgen Kalmbach (CEO der Hansgrohe Group) und Frank Semling (stellvertretender Vorstandsvorsitzender) Foto: Hansgrohe SE

Der Europa-Park Rust und der Schiltacher Armaturenhersteller Hansgrohe bleiben für weitere fünf Jahre Partner.









Seit der Eröffnung im Jahr 2010 begeistert die Hansgrohe-Kinderwasserwelt „Lítill Island“ auf rund 500 Quadratmetern im Isländischen Themenbereich des Europa-Parks Rust junge Besucher aus aller Welt, heißt es in einer Pressemitteilung von Hansgrohe. Schätzungsweise 120 000 Kinder erkunden dort jährlich auf spielerische Weise das Lebenselixier Wasser und lernen seinen Wert mit Freude zu schätzen. Damit auch in Zukunft vielen Europa-Park-Besuchern die Freude an Wasser zu Teil wird, verlängern Hansgrohe und der Europa-Park ihre Partnerschaft.