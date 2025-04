Blickle Räder+Rollen mit Sitz in Rosenfeld baut seine internationale Präsenz aus. Das Unternehmen hat neue Vertriebsgesellschaften in Kolumbien und Vietnam gegründet.

Zum 1. April 2025 hat Blickle Räder+Rollen aus Rosenfeld Vertriebsgesellschaften gegründet: Rodamex-Blickle de Colombia S.A.S. in Medellín in Kolumbien sowie Blickle Vietnam Co., Ltd. in Ho-Chi-Minh-Stadt.

Mit der Gründung der ersten eigenen Vertriebsgesellschaft in Lateinamerika baut Blickle die Zusammenarbeit mit dem kolumbianischen Partnerunternehmen Rodamex de Colombia in Form eines Joint Ventures aus, wie das Unternehmen mitteilt.

Lesen Sie auch

Auch in Vietnam wird auf eine langjährige Partnerschaft aufgebaut, die nun in ein Joint Venture und damit in eine eigene Landesgesellschaft überführt wurde. Beide Standorte verfügen über Lagerkapazitäten und sollen nach Unternehmensangaben künftig als regionale Drehkreuze für Vertrieb und Kundenservice fungieren.

Blickle-Fenner: Position in internationalen Wachstumsmärkten stärken

„Mit unseren neuen Vertriebsgesellschaften in Kolumbien und Vietnam rücken wir näher an unsere Kunden in diesen aufstrebenden Märkten heran – ein wichtiger Schritt, um unsere Position in internationalen Wachstumsmärkten zu stärken“, erklärt Sarah Blickle-Fenner, Geschäftsführerin des Unternehmens. „Gleichzeitig bekennen wir uns klar zum Produktionsstandort Deutschland.“

Insgesamt ist Blickle heute mit 23 eigenen Vertriebsgesellschaften auf fünf Kontinenten weltweit vertreten. Trotz des aktuell wirtschaftlich herausfordernden Umfelds setzt das Unternehmen weiter auf Wachstum. Die Auslandsinvestitionen sind Teil einer langfristig angelegten Wachstumsstrategie – mit dem Ziel, Kunden weltweit mit Produkten Made in Germany zu beliefern.

Weltweit rund 1300 Mitarbeiter bei Blickle

Das Familienunternehmen Blickle wurde 1953 gegründet. Blickle ist der weltweit führende Hersteller von Rädern und Rollen. Das Standard Produktportfolio umfasst mehr als 30 000 Räder-, Lenk- und Bockrollentypen im Tragfähigkeitsbereich von 25 bis 50 000 Kilogramm.

Am Stammsitz in Rosenfeld arbeiten mehr als 900 der weltweit rund 1300 Mitarbeitenden der Unternehmensgruppe. Neben dem Stammsitz in Rosenfeld unterhält Blickle 23 Vertriebsgesellschaften in Europa, Nordamerika, Asien und Australien und exportiert seine Produkte in über 120 Länder weltweit.