Unternehmen aus Pfalzgrafenweiler: Koch Pac-Systeme sieht Trendwende nach schwierigen Jahren geschafft

Das Unternehmen Koch Pac-Systeme aus Pfalzgrafenweiler geht mit Innovationen gestärkt voran – Teile der Belegschaft sind derzeit aber noch in Kurzarbeit.
Das Unternehmen Koch Pac-Systeme in Pfalzgrafenweiler steht nach zwei schwierigen Jahren wieder wirtschaftlich gestärkt da: Das Geschäftsjahr 2024/2025 wurde einer Mitteilung zufolge mit deutlichem Gewinn abgeschlossen. Dies sei „ein starkes Zeichen“, so der Maschinenbauer, der sich auf Verpackungs- und Automationslösungen für Konsumgüter, Healthcare-Produkte und Kontaktlinsen spezialisiert hat.