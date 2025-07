Der Verpackungsmaschinenhersteller Koch Pac-Systeme wurde mit dem German Brand Award 2025 ausgezeichnet – eine der bedeutendsten Auszeichnungen für Markenführung in Deutschland, wie das Unternehmen aus Pfalzgrafenweiler mitteilt.

Prämiert wurde die Kampagne „Ready for PPWR“, mit der Koch seine Kunden umfassend über die neue EU-Verpackungsverordnung Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) informiert. Im Mittelpunkt stehen dabei individuelle Beratungen und konkrete Lösungsansätze, die Unternehmen helfen, die neuen Anforderungen an nachhaltige Verpackungen erfolgreich umzusetzen, so das Unternehmen weiter.

Die neue Verordnung der EU trat am 11. Februar in Kraft und zielt zusammenfassend darauf ab, die Umweltbelastung durch Verpackungen zu reduzieren und die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Unter anderem müssen Verpackungen minimiert werden, bis auf wenige Ausnahmen müssen Kunststoffverpackungen Mindestanteile an recyceltem Material enthalten und alle Verpackungen bis 2030 wiederverwendbar oder recycelbar sein.

Individuelle Lösungen gemeinsam mit Kunden

Im firmeneigenen Koch-Packaging-Competence-Center werden laut dem Unternehmen gemeinsam mit Kunden individuelle Lösungen entwickelt – praxisnah, zukunftsorientiert und im Einklang mit den neuen gesetzlichen Vorgaben, zum Beispiel die nachhaltige Verpackung „cyclePac“.

„Unsere Kunden stehen vor großen Veränderungen. Mit fundierter Beratung und maßgeschneiderten Lösungen begleiten wir sie bei der Umsetzung der neuen EU-Verpackungsanforderungen“, erklärt Geschäftsführer (CEO) Thomas Winkler. „Diese Auszeichnung bestätigt unser Engagement, nicht nur Maschinen zu liefern, sondern als starker Partner an der Seite unserer Kunden zu stehen und ganzheitliche Lösungsansätze zu bieten.“

Der German Brand Award wird jährlich vom Rat für Formgebung verliehen. Er zeichnet Unternehmen aus, die mit klarer Markenstrategie, innovativen Ideen und nachhaltiger Markenführung überzeugen. Die Jury besteht aus unabhängigen Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. Der Preis gilt als eine der höchsten Anerkennungen für erfolgreiche Markenarbeit in Deutschland.