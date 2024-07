1 ATS ist im Hagenmoos angesiedelt. Doch dort ist der Platz knapp. (Archivfoto) Foto: Helen Moser

Mit einer Abweichung vom Bebauungsplan soll das Hochregallager der Firma ATS nun gebaut werden.









Link kopiert



Im Gewerbegebiet Hagenmoos in Peterzell besteht bei einem der dort angesiedelten Unternehmen, ATS Automation Tooling Systems, laut Bürgermeister Michael Rieger ein großes Platzproblem. Denn eigentlich ist alles, was das Unternehmen plant, außerhalb des vorgesehenen Baufensters, obwohl der Anbau eher in die Höhe geht.