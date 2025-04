Hommage an die ewige Schönheit der Natur

1 In Düsseldorf gab es für den Nagolder Salon einen vielumjubelten ersten Preis. Foto: Thomas Fedra

Der Friseursalon „Haarkunst the beauty concept store“ von Niki Madunovic in Nagold hat bei der Fachmesse „Top Hair“ in Düsseldorf einen ersten Preis abgeräumt.









Link kopiert



„Top Hair“, das führende Fachmagazin der Friseurbranche, hat Niki Madunovic und ihr Team beim Finale des Business-Wettbewerbs „TOP Salon – The Challenge“ während der Fachmesse „Top Hair“ in Düsseldorf in der Kategorie „Design“ ausgezeichnet.