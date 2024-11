Unternehmen aus Hardt: So beginnt das Abenteuer Königsfeld für die Bäckerei Brantner

So beginnt das Abenteuer Königsfeld für die Bäckerei Brantner

1 Julia Meier von der Bäckerei Brantner (von links), Bäckereichef Konrad Brantner und Bürgermeister Fritz Link stoßen auf die Eröffnung der neuen Filiale in der Friedrichstraße in Königsfeld an. Foto: Moser

Ein Vakuum herrschte in Sachen Bäckereien in Königsfeld, nachdem die Bäckereien Jansa und Krachenfels geschlossen hatten. Doch nun hat sich das wieder geändert: Die Bäckerei Brantner aus Hardt hat in der Friedrichstraße eine Filiale eröffnet.









Link kopiert



„Es kamen immer wieder Menschen aus Königsfeld in unsere Bäckereien in Hardt“, erzählt Bäckereichef Konrad Brantner im Gespräch mit unserer Redaktion. Ob man nicht in Königsfeld eine Filiale aufmachen wolle, lautete die fast schon flehentliche Bitte, da es nur noch im dortigen Edeka Backwaren zu kaufen gab.