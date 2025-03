Unternehmen aus Friedrichshafen: Autozulieferer ZF mit Milliardenverlust – Ausblick bleibt düster

1 ZF schreibt tiefrote Zahlen – und die Aussichten sind düster. Foto: dpa/Felix Kästle

Der Autozulieferer ZF hat 2024 tiefrote Zahlen geschrieben. Der Verlust betrug knapp über eine Milliarde Euro, wie das Unternehmen in Friedrichshafen am Bodensee mitteilte. Vor allem hohe Rückstellungen für Umbaukosten in Höhe von rund 600 Millionen Euro hätten zu dem Nettoergebnis geführt. 2023 hatte der Konzern unter dem Strich noch einen Gewinn von 126 Millionen Euro gemacht.