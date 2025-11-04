Unternehmen aus der Schweiz: Bell übernimmt Rohschinkenbetrieb Hermann Wein in Freudenstadt

Der Freudenstädter Rohschinkenhersteller Hermann Wein GmbH & Co. KG wird künftig Teil der Bell Food Group. Das sagt der neue Eigentümer.
Bell Deutschland übernimmt „im Rahmen eines Asset Deals“ den Produktionsbetrieb der Hermann Wein GmbH & Co. KG in Freudenstadt .“ Mit dieser Akquisition „stärkt Bell ihre Position im europäischen Rohschinkenmarkt und ergänzt die bestehenden Aktivitäten von Bell Deutschland optimal“. 2023 hatte sich Wein in Freudenstadt-Musbach mit der Radeberger Fleisch- und Wurstwaren Korch GmbH zusammengeschlossen.