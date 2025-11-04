Unternehmen aus der Schweiz: Bell übernimmt Rohschinkenbetrieb Hermann Wein in Freudenstadt

Der Freudenstädter Rohschinkenhersteller Hermann Wein GmbH & Co. KG wird künftig Teil der Bell Food Group. Das sagt der neue Eigentümer.

Bell Deutschland übernimmt „im Rahmen eines Asset Deals“ den Produktionsbetrieb der Hermann Wein GmbH & Co. KG in Freudenstadt .“ Mit dieser Akquisition „stärkt Bell ihre Position im europäischen Rohschinkenmarkt und ergänzt die bestehenden Aktivitäten von Bell Deutschland optimal“. 2023 hatte sich Wein in Freudenstadt-Musbach mit der Radeberger Fleisch- und Wurstwaren Korch GmbH zusammengeschlossen.

Die Bell Food Group richtet ihr Produktions- und Marktportfolio „weiter gezielt aus“, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. „Mit der Übernahme des deutschen Schinkenherstellers Hermann Wein GmbH & Co. KG, der Bündelung von Produktionskapazitäten bei Hügli und Effizienzsteigerungen beim Convenience-Spezialisten Eisberg in Österreich unternimmt das Unternehmen wichtige Schritte zur langfristigen Stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit“, teilte die Gruppe mit.

Zeitplan und Unternehmensfazit „Der Vollzug der Übernahme erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2026 vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden.“ Über die Details der Transaktion „wurde Stillschweigen vereinbart“.

„Langfristige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit“

Fokussierung bei Hügli Doch was bedeuten die Entscheidungen in anderen Geschäftsbereichen von genau? Der Geschäftsbereich Hügli, traditionsreicher Hersteller von haltbaren Convenience-Produkten und Lebensmittelspezialitäten für Retail, Food Service und die Lebensmittelindustrie, „plant seine Produktionsstrukturen durch die mittelfristige Verlagerung der Produktion in Redditch (Großbritannien) auf die bestehenden Werke in Radolfzell (Deutschland) und Zàsmuky (Tschechien) zu optimieren“. Ziel sei es, „die Produktionsprogramme der Standorte zu harmonisieren, die Auslastung zu verbessern und Skaleneffekte zu erzielen“. Bell weiter: „Es ist vorgesehen, dass der Produktionsbetrieb in Redditch nach Abschluss der Verlagerung eingestellt wird. Davon sind rund 80 Arbeitsplätze betroffen.“

„Food aktuell“, Online-Plattform für die Schweizer Lebensmittelwirtschaft schreibt es deutlicher: Bell wolle das Werk in Redditch mittelfristig „dichtmachen“.

Effizienzsteigerung bei Eisberg Bell kündigt ebenfalls an, dass der Geschäftsbereich Eisberg, spezialisiert auf frische Schnittsalate, Früchte und darauf basierende Convenienceprodukte, neu auf den DACH-Raum ausgerichtet werde.

Nach dem Verkauf der Produktionsstandorte in Polen, Ungarn und Rumänien „wird das Betriebskonzept des Standorts Marchtrenk (Österreich) überarbeitet, um die Profitabilität nachhaltig zu steigern“. Bell weiter: „Eisberg Österreich konzentriert sich künftig auf ein wirtschaftlich effizienteres Kernsortiment, das optimal auf den Markt ausgerichtet ist.“

Fakten zur Übernahme – Bell Food Group in Kürze

Asset Deal

Ein Asset Deal ist eine Form des Unternehmenskaufs, bei dem nicht das ganze Unternehmen als juristische Einheit, sondern einzelne Vermögenswerte (Assets) übernommen werden.

Finanzielle Auswirkungen

„Im Zuge dieser Weiterentwicklung wird eine außerordentliche Abschreibung in der Höhe von rund CHF 60 Millionen vorgenommen“, teilte das Unternehmen mit.Damit reagiert die Gruppe auf Wertanpassungen, die durch die Neuausrichtung und Standortoptimierungen entstehen. „Durch diese gezielten Investitionen, die Optimierung der Standorte und verstärkte Marktaktivitäten erhöht die Gruppe ihre Wettbewerbsfähigkeit, setzt ihre Fokussierungsstrategie konsequent um und legt die Grundlage für eine nachhaltige Steigerung der operativen Effizienz.“

Gewinn aus Verkauf

Den im Mai 2025 angekündigten Verkauf der Eisberg Produktionsbetriebe in Ungarn, Polen und Rumänien sei vollständig vollzogen worden. „Aus dem Verkauf resultiert ein Einmalgewinn auf Stufe EBIT von elf Millionen Euro beziehungsweise auf Stufe Unternehmensgewinn von sieben Millionen Euro.“

Unternehmensgruppe

Die Bell Food Group gehört zu den führenden Fleisch- und Convenience-Verarbeitern in Europa. Das Angebot umfasst Fleisch, Geflügel, Charcuterie, Seafood sowie Convenience und vegetarische Produkte. Mit verschiedenen Marken wie Bell, Hubers, Eisberg, Hilcona und Hügli deckt die Gruppe vielfältige Kundenbedürfnisse ab. Zu den Kunden zählen der Retail, der Food Service sowie die Lebensmittelindustrie. Rund 13.000 Mitarbeitende erwirtschaften einen Jahresumsatz von über 4.7 Milliarden Schweizer Franken. Die Bell Food Group ist an der Schweizer Börse kotiert.