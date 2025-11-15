„Unterm Regenbogen“: Darum ist das Kostendefizit des Gutacher Kindergartens geringer als geplant

Nach Überarbeitung der Haushaltsplanung konnte das Betriebskostendefizit des Kindergartens „Unterm Regenbogen“ von 960 000 auf 872 000 Euro reduziert werden.
Der Gutacher Gemeinderat hatte sich gewünscht, dass die Zusammensetzung der Kosten für den Kindergarten „Unterm Regenbogen“ veröffentlicht werden. Eli Yacout und Helena Schwab vom Evangelischen Verwaltungs- und Serviceamt Ortenau (VSA), welches für die evangelische Kirchengemeinde als Träger die Betriebsführung übernommen hat, stellten in der Sitzung am Mittwochabend die aktuelle Kostenplanung für 2026 vor.