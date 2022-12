2 Das alte Schulhaus in Dürrenmettstetten wird nun als Notunterkunft in Anspruch genommen. Foto: Kurtz

Weihnachten steht vor der Tür, ruhiger wird es jedoch keinesfalls – zumindest, was die Schutzsuchenden angeht. Der jüngste Schwung an ukrainischen Flüchtlingen ist nun kurzfristig in Dürrenmettstetten untergekommen. Die Lage bleibt dennoch enorm angespannt, wie das Landratsamt Rottweil mitteilt.















Link kopiert

Sulz-Dürrenmettstetten - Das alte Schulgebäude in Dürrenmettstetten beherbergt seit etwa einer Woche 30 ukrainische Flüchtlinge. Bislang hatte es, bis auf einen vermieteten Gebäudeteil, längere Zeit leergestanden, teilt Andrea Schmider, Pressereferentin des Landratsamtes Rottweil, auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Jedoch hatte man es im Mai bereits für die Aufnahme von Flüchtlingen vorbereitet und mit Betten, Bettwäsche, Geschirr und Kühlschränken ausgestattet, "so dass Geflüchtete dort sofort einziehen könnten, falls Bedarf besteht". Das Schulhaus gehört der Stadt Sulz, die es dem Landratsamt als Notunterkunft zur Verfügung gestellt hat.

Um die benötigten Sanitäranlagen für die Geflüchteten zur Verfügung stellen zu können, hatte das Landratsamt, ebenfalls bereits im Mai, einen Duschcontainer angemietet und die entsprechenden Installationen beauftragt. Man sei also auf den Notfall vorbereitet gewesen, so Schmider. Dieser ist vergangene Woche überraschend eingetreten.

Lage ändert sich plötzlich

"Bislang haben wir das Schulhaus nicht als Notunterkunft benötigt, am letzten Freitag änderte sich nun die Lage, weil wir zunächst 20 geflüchtete Personen aus der Ukraine gemeinsam unterbringen mussten und am Dienstag nochmals zehn Geflüchtete, die ebenfalls zu dieser Familie gehören", teilt die Pressesprecherin auf unsere Nachfrage hin mit.

Die Menschen seien nicht über die Landeserstaufnahmestellen zugeteilt worden, sondern aus eigenem Antrieb in den Kreis Rottweil gekommen. Dort wurden sie im Servicezentrum in der Rottweiler Marienstraße registriert und schließlich Dürrenmettstetten zugeteilt. "Mit 30 Personen – darunter 18 Kinder – ist die Unterkunft in Dürrenmettstetten nun voll belegt", sagt Andrea Schmider. Nun sei man bestrebt, die ukrainischen Geflüchteten aus der Notunterkunft zeitnah in andere Unterkünfte des Kreises zu verlegen, ohne die Familie jedoch zu trennen.

Keine Schwierigkeiten vor Ort

Betreut würden die Geflüchteten seitens des Landratsamtes über Mitarbeitende aus dem Amt für Aufnahme und Integration: Ein Sozialarbeiter, ein Hausmeister, ein Mitarbeiter aus dem Bereich Gebäudemanagement sowie eine Übersetzerin seien regelmäßig vor Ort und stünden den Geflüchteten als Ansprechpartner zur Verfügung.

Schwierigkeiten gebe es nach deren Aussagen nicht, bezieht Andrea Schmider Stellung zu Gerüchten, nach denen die Organisatoren aufgrund der Kurzfristigkeit nicht richtig vorbereitet waren und die Schule vor dem Einzug beispielsweise nicht mehr putzen konnten. "Die Geflüchteten sind in dem ehemaligen Schulhaus nach unserer Einschätzung gut untergebracht", sagt Schmider.

Zustrom enorm

Dass der Landkreis in Sachen Unterkünfte oft recht schnell reagieren muss, weil überraschend Flüchtlinge kommen und untergebracht werden müssen, ist nichts Neues. Offenbar ist die Situation derzeit besonders angespannt. So sagt Andrea Schmider vom Rottweiler Landratsamt: "Die Unterkunftssituation ist im ganzen Land dramatisch, und deshalb geht es bei den gegenwärtigen Ankünften nicht mehr ohne Notunterkünfte. Wenn der Zustrom so weitergeht, wird in Kürze auch wieder die Kreissporthalle in Rottweil als Unterkunft ins Auge gefasst werden müssen."

Das Landratsamt weist zudem darauf hin, dass weiter eine wachsende Zahl von Asylbewerbern und Flüchtlingen, oft alleinreisende Männer, aus der ganzen Welt nach Deutschland kämen und die Suche nach weiteren Unterkunftsmöglichkeiten zusätzlich eine große Herausforderung sei.